 

Моряк ВМФ США поделился историей наблюдения таинственных НЛО над океаном

22.04.2025, 14:00, Разное
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Бывший военнослужащий Военно-морских сил Соединенных Штатов Алехандро Уиггинс недавно поведал о необычном инциденте, свидетелем которого стал, находясь на борту корабля USS Jackson. Об этом пишет KLAS-TV.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение, созданное ИИ

Уиггинс провел на службе в ВМС 23 года. Инцидент произошел в феврале 2023 года, когда камеры военного судна зафиксировали неизвестные летающие объекты (НЛО), появившиеся неожиданно прямо из-под воды.

Именно этот эпизод, представленный в рамках популярного подкаста Weaponized, подтолкнул ветерана флота раскрыть подробности произошедшего. Сам Уиггинс выполнял обязанности оператора радаров на судне и находился на боевом посту, когда внезапно заметил необычные метки на экране радиолокатора. Заинтригованный этими отметками, он поспешил выйти наружу, чтобы собственными глазами увидеть источник сигналов.

«То, что предстало перед моими глазами, трудно описать словами, ведь ничего подобного ранее я не встречал. Это были яркие огни, словно выходящие из глубины океана и стремительно поднимающиеся вверх», — вспоминает бывший специалист по радарам.

«Мы увидели только одного, а потом второго, — пояснил Уиггинс. — И только когда мы увеличили масштаб, мы поняли, что здесь ещё два, всего четыре.

Уиггинс сказал, что все четыре объекта внезапно одновременно повернули на северо-восток. Он назвал это «мгновенным движением на два шага назад».

Уиггинс служил на авианосце USS Omaha, одном из десяти военных кораблей ВМС, которые в 2019 году в том же районе сопровождали десятки неопознанных объектов. На радарах и тепловизорах в течение часа были зафиксированы несколько крупных круглых объектов вокруг авианосца USS Omaha. Один из них исчез в море.

«Я сам скептически отношусь к тому, что видел в тот день, — сказал Уиггинс. — Может быть, однажды я узнаю, что это было, и мне будет 80 или 90 лет, и это станет чем-то вроде… истребителя-невидимки или Зоны 51. В какой-то момент это станет достоянием общественности, но тогда я буду уже стар».


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