Московский суд заочно приговорил филантропа Бориса Зимина к 9 годам колонии

Преображенский суд Москвы во вторник, 22 апреля, заочно приговорил к 9 годам колонии предпринимателя и филантропа Бориса Зимина – сына основателя компании “Вымпелком” Дмитрия Зимина.

“Суд приговорил Зимина к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллионов рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 2 года”, – заявили в прокуратуре Москвы агентству “Интерфакс”.

Борис Зимин был признан российским правосудием виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело связано с хищением и продажей контрольного пакета российской компании “Брайнстон” и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. – каршерингового оператора, заявляют в московской прокуратуре.

“Суд установил, что с февраля 2017 года по октябрь 2019 года Зимин организовал хищение 100% акций коммерческой организации. Он достоверно знал, что указанные акции являются единственным активом компании, принадлежащей иностранному гражданину, и хищение акций повлечет потерю контроля над коммерческой организацией основного акционера. Хищение 17781 акции стоимостью 367 миллионов рублей совершено совместно с соучастниками через подконтрольное юридическое лицо путем заключения ряда гражданско-правовых сделок”, – сказано в заявлении прокуратуры Москвы.

В 2024 году Тушинский суд Москвы по этому же делу назначил пять лет колонии общего режима немецкому бизнесмену Ральфу Новаку по обвинению в особо крупном мошенничестве, а также штраф в размере 800 тыс. руб. Второго фигуранта дела – Ильнура Азмуханова – суд приговорил к четырем годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. руб. Суд взыскал с осужденных более 393 миллионов руб. по иску потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба. Также в РФ по этому делу заочно арестован учредитель швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group Фабиан Кройхер. Как сообщалось, Азмуханов – инвестиционный директор фонда Winterberg, Новак – гендиректор компании Singular. Потерпевшим по делу выступает соучредитель Bryanston Бенедикт Соботка.

Борис Зимин – сооснователь Zimin Foundation, который активно поддерживает неправительственные организации и СМИ в России. С 2011 года он был одним из спонсоров Фонда по борьбе с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, а в 2021 году оплатил перелет в Германию и лечение Навального после отравления. Как сообщало издание “Коммерсант”, Зимин покинул Россию еще в 2004 году, а в 2020 году переехал в Израиль.