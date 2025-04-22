Роспотребнадзор закрыл мавзолей Ленина на 90 дней из-за отсутствия туалетов для посетителей

Мавзолей Ленина будет закрыт как минимум до 22 июля и откроется вновь только в случае, если в нём будут оборудованы туалеты для посетителей, без которых эксплуатация сооружения невозможна по санитарным правилам.

Спор между комендатурой Кремля и Роспотребнадзором о туалетах в Мавзолее продолжается уже двадцать лет. Санитарные врачи утверждают, что, согласно СанПиН, помещение такой площади и с такой посещаемостью, как усыпальница Ленина, должно иметь туалет, способный принять шесть человек одновременно. Комендатура же не согласна с этим, поскольку посетители проводят в Мавзолее слишком мало времени. Кроме того, отхожие места есть рядом – и в Александровском саду, и в ГУМе.

– Накануне 155-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата мы проводили инспекцию санитарного состояния Мавзолея и его готовности к приёму гостей праздника. Как показала проверка, ни одно из ранее выданных предписаний о наличии туалетов не выполнено. Мы приняли решение о закрытии усыпальницы на 90 дней, – сообщает столичный Роспотребнадзор.

В качестве компромисса комендатура предложила открыть для посетителей служебный туалет Мавзолея. Роспотребнадзор отверг это предложение, указав, что туалет для сотрудников нельзя разделить по половому признаку, а наличие гендерно-нейтрального туалета оскорбляет чувства верующих, особенно коммунистов.

Мероприятия ко дню рождения Ленина спешно переносятся в другое место, однако коммунисты не теряют надежды уговорить инспекторов отложить закрытие Мавзолея на два дня.

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