Солнечная радиация против неандертальцев: почему выжили наши предки

Примерно 40 тысяч лет назад жизнь на Земле оказалась особенно сложной — уровень активности Солнца значительно превышал современный показатель, а защитная оболочка планеты практически исчезла. Магнитное поле стало примерно в десять раз слабее, чем сейчас. Именно такой период называют геологи временем последнего смещения магнитных полюсов. Об этом пишет Planet Today.

Фото из открытых источников

Это событие повторяется через несколько десятков тысяч лет и представляет собой медленный переход длительностью около двух тысячелетий. За это время привычный нам порядок полюсов меняется местами, делая Землю временно уязвимой перед опасностью космических лучей.

Ученые из университета Мичигана пришли к выводу, что именно эта ситуация, возможно, стала роковым фактором для наших древних родственников-неандертальцев, чьи следы постепенно сходят на нет именно в тот временной промежуток. Между тем, древним людям удалось приспособиться и пережить катастрофическое влияние излучения благодаря двум важным инновациям.

Во-первых, раскопки показали, что люди начали активно пользоваться одеждой из шкур животных. Обнаружение костяных игл свидетельствует о высоком уровне развития технологии обработки кожи, позволявшей создавать защитные костюмы, способные частично отражать воздействие солнца.

Вторая важная находка — присутствие минерала охры на месте проживания древних людей. Этот красочный пигмент использовался нашими предками не только для росписи пещерных стен, но и мог служить своеобразным солнцезащитным кремом, наносимым непосредственно на кожу.

Однако следов подобного поведения среди останков неандертальцев обнаружено не было. Вероятно, отсутствие адаптационных механизмов и привело к их постепенному исчезновению.

Сегодня исследователи предупреждают, что очередная смена магнитных полюсов неизбежна, и хотя точное время события неизвестно, исследования прошлого помогают лучше подготовиться к будущему испытанию.