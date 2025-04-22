Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1154-й день войны

Министерство обороны РФ 22 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона не раз заявляла о фактическом “разгроме” украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Московка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня “Vampire” чешского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Квертус” и три склада боеприпасов. В результате активных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Лысовка, Новониколаевка, Богдановка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53034 беспилотных летательных аппарата, 604 зенитных ракетных комплекса, 22985 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23962 орудия полевой артиллерии и минометов, 34416 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 101900 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).