В РФ объявлена в розыск кинокритик Екатерина Барабаш, которая скрылась из-под домашнего ареста

Журналист и кинокритик Екатерина Барабаш скрылась из-под домашнего ареста и объявлена в розыск, сообщили 21 апреля в пресс-службе ГУ ФСИН по Москве.

По состоянию на 22 апреля, ее местонахождение неизвестно.

“13 апреля сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН посредством системы электронного мониторинга выявлено нарушение меры пресечения в виде домашнего ареста гражданкой Е.Барабаш. По прибытии по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста гражданки Е.Барабаш дома обнаружено не было”, – сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

Екатерина Барабаш была отправлена под домашний арест 26 февраля – до 25 апреля 2025 года, по решению Дорогомиловского суда Москвы.

Ранее Екатерине Барабаш, задержанной 25 февраля, предъявили обвинение в “распространении фейков о вооруженных силах РФ”. ТАСС приводил следующее заявление Следственного комитета РФ: “Следственными органами СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). С ней проведены следственные действия, в ходе допроса она признала вину в полном объеме”. В другом сообщении ТАСС было сказано, что Екатерине Барабаш за антивоенные публикации в соцсетях грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатерина Барабаш – журналист и кинокритик. Родилась 26 апреля 1961 года в Харькове. Работала в таких изданиях как “Интерфакс” (откуда была уволена за несогласие с политикой российской власти в 2016 году), Forbes, “Независимая газета”, “Общая газета”, “Такие дела”, газете “День”, на радиостанции “Свобода”. Является сотрудником издания Republic.