Зюганов такой молодой, и юный Октябрь впереди: интервью с лидером КПРФ в день рождения Ленина

Редакция «Панорамы» всегда с особым трепетом относилась к Владимиру Ильичу Ленину – единственной личности в отечественной истории, заключённой в пирамиду.

В преддверии 155-летия вождя мирового пролетариата они решили пообщаться с главным коммунистом страны – лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Редактор и сооснователь «Панорамы» Виталий Манн выехал с Геннадием Андреевичем из Москвы на «Мерседесе», на границе с Орловской областью они пересели в 24-ю «Волгу» и дальше направились на легендарную пасеку Зюганова.

– Я бы и в Москву на этой прекрасной машине ездил, но на МКАД её не пускают, – пояснил наш собеседник.

Дорога сужалась, мы начали прыгать на кочках и ухабах.

– Вот вам и капитализм! Уже целые десятилетия не построили дорогу. Я помню, ещё в молодости осенью автобус по этой дороге не ходил из-за грязи.

– Это какие годы были?

– Шестидесятые.

– А не построили дорогу капиталисты?

– Кто же ещё? В Советском Союзе с этим порядок был.

И вот мы в родном для Геннадия Андреевича Мымрино, на его легендарной пасеке. Заходим в деревянную избу. Хозяин обращается к некоему Степану Плюшкину, тот перед входом снимает сапоги и вручает их мне, Агафья даёт костюм пчеловода. Зюганов благодарит товарища Степана и товарища Агафью, а мы идём к ульям.

В.М.: Геннадий Андреевич! Очевидно, что наша встреча приурочена ко дню рождения Владимира Ильича Ленина. Расскажите, особенно подрастающему поколению, почему нужно чтить его память?

Зюганов: Потому что Ленин – простой человек из народа, построивший такое же народное государство, где власть принадлежала пролетариату.

В.М.: Приблизительно такой же ответ дал нам и ваш товарищ Максим.

Зюганов: Какой ещё товарищ Максим?

В.М.: Максим Сурайкин – лидер «Коммунистов России».

Зюганов: Это самозванец, проект политтехнологов, призванный отобрать голоса у КПРФ на выборах. Без него бы мы точно победили и сформировали бы своё правительство.

В.М.: Партия «Коммунисты России» набрала на выборах 2 процента. Думаю, если бы КПРФ забрала бы этот процент, то всё равно бы не хватило для победы.

Зюганов: В любом случае эти троцкисты – мерзавцы и мошенники.

В.М.: Троцкий ведь тоже был коммунистом.

Зюганов: И Горбачёв с Ельциным были коммунистами, но предали идеи Маркса и Энгельса.

В.М.: Вижу, отдел кадров у вас прекрасно работает.

Зюганов: Зря вы иронизируете, молодой человек! Когда идея становится популярной, то и партия наполняется приспособленцами.

В.М.: Как сейчас КПРФ?

Зюганов: Сейчас у нас идеальный состав партии. Все марксисты-ленинисты.

В.М.: А есть колхозники?

Зюганов: Колхозников мы рады видеть в партии, но все колхозы развалили успешные менеджеры, так они себя называют.

В.М.: Поэтому вы решили пригласить в партию крупных бизнесменов?

Зюганов: Никто их не приглашал. Они сами пришли ко мне и предложили пополнить партийную кассу. Один товарищ подошёл с ведром клубники и сказал: «Геннадий Андреевич, я мечтал стать марксистом ещё с детства». Как я мог ему отказать? Я уверен, что после победы КПРФ все наши спонсоры передадут свой бизнес государству.

В.М.: Вы сказали, что находитесь в оппозиции к президенту…

Зюганов: Вы как будто в советское время иностранное радио переслушали. Опять вы всё перевираете. Президента мы поддерживаем, а в оппозиции мы к другим партиям. Вы вообще вопросы задаёте не те, которые надо.

В.М.: А какие надо?

Зюганов: Желательно, согласованные с нашим ЦК, или можно от народа. Разве людей интересует, кто у нас спонсор и к кому мы в оппозиции? Вот цены в магазине всех интересуют.

В.М.: Читатели тоже написали много писем и попросили спросить лично у вас…

Зюганов: Вот это можно, это давайте, я на все вопросы отвечу.

В.М.: Почему развалился Советский Союз? И почему так и не построили коммунизм?

Зюганов: Для номенклатуры коммунизм построить удалось. Ну а для людей – почти удалось. Мы только приступали к этому этапу, но тут как налетели эти чёртовы буржуи…

В.М.: Вы положительно оцениваете советский период, но ведь не всё было идеально.

Зюганов: ChatGPT назвал СССР лучшим государством в истории человечества. Не знаю, какие проблемы могли быть в Союзе?

В.М.: Тот же товарный дефицит.

Зюганов: Опять вы пересказываете западную пропаганду. Я не знаю, где вы в советское время жили, а у нас в «Елисеевском» всё было. Может быть, не везде был такой ассортимент, но мы работали над этим, тот же академик Глушков. По его идеям даже был создан китайский искусственный интеллект. Если вам об этом, конечно, известно.

В.М.: Наше издание об этом как раз писало. Кстати, о Китае. Можно ли говорить, что сегодняшний Китай выбрал марксистско-лениниский путь развития?

Зюганов: В Китае победил чистый социализм. У меня внук там живёт. Он, кстати, по-китайски говорит лучше, чем по-русски.

В.М.: По-вашему, Xiaomi, Baidu, Alibaba работают по постулатам Маркса и Энгельса?

Зюганов: Конечно, ну не по постулатам Чубайса.

В.М.: Так Анатолий Борисович – член КПСС с 1978 года.

Зюганов: Он предатель, такой же как Троцкий, Горбачёв, Ельцин и множество других.

В.М.: Да я смотрю, у вас там одни предатели. Люди интересуются, как получалось, что каждый последующий руководитель СССР обвинял предшественника.

Зюганов: Ошибки были у всех, но партия вовремя их осознала и исправила.

В.М.: Даже у Сталина?

Зюганов: Иосиф Виссарионович, возможно, в каких-то моментах переусердствовал, но действовал в духе времени.

В.М.: XX съезд КПСС осудил «культ личности» Сталина.

Зюганов: Это наши предшественники поторопились.

В.М. Но вы же не отрицаете репрессии?

Зюганов: Процент репрессированных от численности населения Союза был минимальным, да и репрессии были в основном справедливыми. А ошибочно репрессированные были реабилитированы и все вопросы мы таким образом сняли. Судимость дали, судимость забрали, всё в порядке. Вот вы на меня смотрите сейчас империалистическим взглядом, волком смотрите, а ведь подумайте сами: было бы всё плохо в Советском Союзе, разве бы ностальгировали по нему столько людей?

В.М.: Знаете, часто ностальгируют люди, родившиеся уже в девяностых и даже в двухтысячных.

Зюганов: И это хорошо! Значит, есть молодёжь, понимающая, что раньше было лучше. Это всем очевидно.

В.М.: А что было лучше?

Зюганов: Советское образование и медицина была лучшими в мире.

В.М.: Геннадий Андреевич, вам ли сетовать на сегодняшнюю медицину? Ведь вы пережили всех генсеков.

Зюганов: Вот что значит мощный советский задел.

В.М: Геннадий Андреевич, вы активно защищаете право Владимира Ильича Ленина бессрочно пребывать в мавзолее. А готовы ли вы сами после завершения пути почить в усыпальнице?

Зюганов: Если партия скажет, то лягу.

В.М.: А хотелось бы?

Зюганов: Ну что вы такое говорите! Я ведь православный!

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