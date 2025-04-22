Новый термоиндикатор защитит лекарства от перегрева и переохлаждения

Главное преимущество разработки — использование отечественных компонентов. Термоиндикатор не просто измеряет температуру, но и автоматически сравнивает показатели с допустимыми значениями, формируя отчеты в PDF и CSV форматах. Информация также отображается на встроенном дисплее.

«Наш термоиндикатор решает важную проблему сохранения качества лекарств при транспортировке и хранении. Это недорогое, но надежное решение, которое может использоваться в аптеках, больницах и фармацевтических компаниях», – отметил один из создателей устройства Павел Авдеев, студент филиала РТУ МИРЭА в городе Фрязино.

Проект особенно актуален в современных условиях, когда импортные аналоги стали менее доступны, а существующие российские решения часто базируются на иностранных компонентах и имеют ограниченный функционал.

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naked-science.ru

Устройство студентов РТУ МИРЭА поможет предотвратить использование испорченных из-за нарушения температурного режима лекарств.

Сейчас разработчики завершают тестирование прототипа устройства. В перспективе оно может быть внедрено во всех организациях, работающих с термочувствительными медицинскими препаратами.

Проект участвовал в программе «Акселератор РТУ МИРЭА» и выиграл грант для дальнейшего развития. Результаты работы опубликованы в сборнике тезисов конференции «ЭКБ и микроэлектронные модули» в рамках Российского форума «Микроэлектроника 2024».