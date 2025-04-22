Мнение: Почему доллар хуже рубля

Курс доллара упал за девять лет на два рубля. 22 января 2016 года доллар стоил 83 рубля, а сейчас — 81 рубль. Шах и мат, любители пошутить про «деревянный рубль», «в России копить нельзя» и «государство вас всегда кинет»…

Вышесказанное не значит, конечно, что у меня лежит много денег на рублёвых депозитах. Мою личную позицию можно кратко выразить так: «доллар хуже рубля». Цитирую фрагмент из своей вчерашней статьи в «Школе Капитализма», где я разбирал текущий изгиб графика котировок с позиции инвестора (ссылка):

…Сильный рубль бизнесу совершенно не нужен. Гражданам нужен, так как сильный рубль означает дешёвый импорт, однако страдания бизнеса в конечном итоге становятся и проблемой населения тоже. Получить год скидок на бытовую технику в обмен на банкротство своего работодателя — идея так себе.

Когда доллар стоил 96 рублей, Силуанов говорил, что «курс рубля комфортный и справедливый для бюджета». Полагаю, довольно быстро мы к этому уровню и придём, благо ослаблять рубль технически несложно, на этом процессе можно даже заработать. Может быть, перескочим потом в другую сторону — до 110-120 рублей за доллар. Было бы полезно для бюджета и экспортёров.

Как конкретно будут ослаблять рубль — через снижение ставки, через покупку золота, через смягчение некоторых валютных правил или ещё как-нибудь — дело десятое. В любом случае, вкладываться в укрепляющийся рубль я не хочу, так как я не вижу для нашей экономики устойчивого сценария с крепким рублём, а если наша экономика не будет устойчивой, то и рубль тем более не будет…

И вместе с тем, факты остаются фактами. В последние 25 лет инвесторы, которые держали деньги в рублях, обычно обгоняли тех, кто надеялся на доллар. Доллар выигрывает только в том случае, если купить его в самый неудачный момент — например, в 2013 году, перед тем как США подложили нам большую свинью.

Вот знаменитый кадр от 19 июня 2013 года — симпатичная телеведущая на фоне легендарного «доллара по 30»:

Давайте сядем в машину времени, перенесёмся в самое начало 2013 года и вытащим из заначки 6 млн рублей. Половину — 3 млн рублей — так и оставим в рублях. На вторую половину купим 100 тысяч долларов (по 30 рублей за доллар). Обе суммы положим в банк под проценты, причём будем выбирать средние, а не самые высокие ставки (история ставок).

Рублёвая половина вырастет к 2025 году до 7,6 млн рублей, то есть до 94 тысяч долларов. Долларовая половина вырастет до 127 тысяч долларов, и окажется тем самым впереди на 35%.

Но если вместо неудачного 2013 мы выберем, например, 2016 год, то картина будет обратной — выгоднее окажется уже рублёвый депозит, причём рубль обгонит доллар на целых 63%. Если вспомнить, что в 2022 году США врубили санкции, после чего банки в России вынуждены были ограничить доступ к долларовым депозитам, доллар будет выглядеть совсем неинтересным.

Ещё раз — это не инвестиционная рекомендация и у меня, повторюсь, значительных рублёвых депозитов нет. Я всего лишь показываю, что в путинскую эпоху рублёвые инструменты были в среднем выгоднее долларовых. Газетные заголовки в духе «рубль рухнул», за которыми следуют саркастические статьи про непоколебимый доллар и слабый рубль — это пугливое эхо девяностых, которое вот уже четверть века как не имеет отношения к реальному положению дел.