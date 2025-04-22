Ученые выяснили, почему появляется шум в ушах

Вы когда-нибудь задумывались, почему иногда возникает неприятный шум в ушах? Возможно, причина заключается в том, как наш мозг пытается справиться с потерей слуха.

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Новое исследование, проведённое учёными из Университета Южной Калифорнии (USC), показало, что мозг усиливает работу оставшихся здоровых клеток уха, чтобы компенсировать повреждения, вызванные возрастными изменениями или травмами. Однако этот процесс может иметь неприятные последствия, например, появляется шум в ушах.

Для начала давайте разберёмся, как вообще работает наше ухо. Внутри уха находятся крошечные волосковые клетки, которые реагируют на звуковые волны, преобразуя их в электрические сигналы. Эти сигналы передаются в мозг, где обрабатываются и интерпретируются как звуки. Но есть одна интересная деталь: небольшая часть нервных волокон идёт в обратном направлении — от мозга к уху. Долгое время учёные пытались понять, зачем нужны эти обратные каналы связи.

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи USC использовали инновационную технологию — оптическую когерентную томографию (ОКТ). Этот метод уже применяется для диагностики болезней глаз, но учёные адаптировали его для изучения внутреннего уха. ОКТ позволяет получать трёхмерные изображения тканей, используя световые волны, и делать это неинвазивно и безболезненно.

Ведущий автор исследования Джон Огалай объяснил: «ОКТ даёт возможность заглянуть внутрь слухового прохода, через барабанную перепонку и кость прямо до улитки — части уха, отвечающей за восприятие звука. Это позволяет нам наблюдать, как мозг контролирует работу улитки в реальном времени».

Учёные провели эксперимент на генетически модифицированных мышах, у которых были нарушены некоторые нервы, передающие сигналы от уха к мозгу. Используя ОКТ, они отслеживали активность улитки и заметили, что она стала работать гораздо интенсивнее обычного. По словам Джона Огалаи, «с возрастом и при утрате волосковых клеток мозг посылает сигналы оставшимся клеткам, заставляя их усиливать свою работу». Это похоже на то, как вы пытаетесь увеличить громкость работающих динамиков, чтобы компенсировать поломку остальных.

Хотя этот механизм помогает компенсировать потерю слуха, он также может приводить к неприятным последствиям. Исследователи предполагают, что усиление работы улитки может вызывать шум в ушах. Этот шум напоминает шипение, которое появляется, когда вы увеличиваете громкость в колонках, а музыки нет.

Теперь учёные планируют проверить, смогут ли препараты, блокирующие эти обратные нервные импульсы, стать эффективным средством против шума в ушах и других связанных состояний, таких как гиперакузия — повышенная чувствительность к обычным звукам.