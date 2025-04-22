 

Рупор кремлевской пропаганды: Стать иностранным агентом теперь проще

22.04.2025, 10:40, Разное
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Теперь стать иностранным агентом стало еще проще.
Помимо уже привычных статей про иностранное финансирование (почти все НКО кормились с запада) и призывы к введению санкций, теперь попасть в заветный список можно в случае публичной поддержки действий международных организаций направленных против РФ (вроде МУС и ЕСПЧ) или тем более деятельного пособничества этим действиям. Также иностранным агентам запрещено заниматься образовательной и просветительской деятельностью.

Так что ждем расширения традиционного пятничного расширения этих списков. Последним в этом ряду пассажиров "философского парохода 2.0" оказался "блогер" Шпак.

Россия продолжает терять лучших людей.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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