Отчет ко дню Катастрофы – в мире проживают 220800 переживших Холокост

Накануне Дня Катастрофы и Героизма организация Claims Conference публикует отчет, посвященный пережившим Холокост. По этим данным, в мире проживают около 220800 выживших, которые живут в 90 странах. Половина из них – в Израиле.

Согласно документу, около 50% переживших Холокост уйдут из жизни в ближайшие шесть лет, 70% – ближайшие десять лет, а через 15 лет в живых останется не больше 10%. На сегодняшний день средний возраст выживших – 87 лет. Более 1400 из них старше 100 лет, а самый старший родился в 1912 году. 61% оставшихся в живых – женщины.

Согласно отчету, показатели смертности переживших Холокост сильно различаются в

зависимости от места проживания. Например, в Израиле, где проживает наибольшее число

выживших в Холокосте, по состоянию на октябрь 2024 года было 110100 выживших, и, по

оценкам, к 2030 году эта численность сократится на 43%, до 62900. Осенью 2024

года в Соединенных Штатах проживало 34600 выживших, и по прогнозам, за тот же

период времени их численность сократится на 39%, до 21100 человек. В странах

бывшего Советского Союза в октябре 2024 года насчитывалось 25 500 выживших, но, как

ожидается, через пять лет их будет 11 800, что на 54% меньше.

“Еще можно услышать свидетельства выживших. Приглашайте их в школы, синагоги, учреждения. Не только для молодежи, но и для взрослых критически важно узнать о Холокосте из первых рук. Отчет – суровое напоминание, что наше время почти истекло”, – заявил президент Claims Conference Гидеон Тейлор.

“Я одна из самых старых, кто остался в живых, это значит, что наше время истекает. Наши свидетельства должны быть услышаны. Нужно гарантировать, чтобы и нынешнее, и последующее поколения, осознали, что произошло во время Холокоста, только так можно предотвратить его повторение”, – говорит 109-летняя Малка Шмулович из Флориды, которая уцелела во время Холокоста в Литве.