Северная Америка медленно погружается под землю

Группа ученых-геологов Техасского университета опубликовала в журнале Nature Geoscience результаты исследований, которые вполне могли бы лечь в основу сценария фильма-катастрофы. Дело в том, что по их сведениям, Североамериканский континент постепенно «погружается» под землю.

Причиной тому — древняя литосферная плита под США, которая тянет за собой гигантские участки земной коры в недра мантии (магматического слоя толщиной 3000 км, расположенного между раскаленным ядром и поверхностью Земли).

По словам ученых, огромные «комья» породы, оторвавшись от основания континентальной коры, просачиваются в мантию. Этот процесс наиболее характерен для обширного региона от штата Мичиган до Небраски и Алабамы с последующим распространением на весь континент. Его главные последствия — потеря этими территориями твердой породы нижней частью земной коры.

Главный виновник данного природного явления — фрагмент погруженной в мантию океанической плиты Фараллон, сформировавшей совместно с североамериканской плитой зону субдукции (зона на границе литосферных плит, вдоль которой одни блоки земной коры «уходят» под другие) вдоль западного побережья США.

Около 20 млн. лет назад Фараллон раскололась на несколько частей под воздействием огромной тихоокеанской плиты, в последствии, оставшиеся фрагменты также раскололись на куски и погрузились еще глубже. Сейчас Фараллон находится на глубине около 660 км.

Однако, не стоит впадать в панику: ученые поясняют, что процессы «просачивания» в мантию могут длиться миллионы и даже миллиарды лет.Источник — Nature Geoscience