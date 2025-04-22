Астрономы обнаружили «блуждающую» планету с атмосферой

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружил странствующий космический объект, который движется по нашей галактике без привязки к звезде. Этот объект (SIMP 0136+0933) покрыт облаками минералов железа и магния.

Фото из открытых источников

Исследователи впервые составили отчет о погоде на этом небесном теле, напоминающем экзопланету. В исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, представлены данные о структуре облаков, углеродных соединениях и полярных сияниях, наблюдаемых на объекте.

Атмосфера SIMP 0136+0933 оказалась сложной и многослойной. В отличие от атмосферы Земли, которая состоит в основном из азота и кислорода, атмосферные условия на других планетах Солнечной системы могут значительно отличаться. Например, атмосфера Венеры более плотная и содержит серную кислоту. Аналогично, экзопланеты могут иметь разнообразные атмосферные составы, включая водяной пар и перегретые песчаные облака.

SIMP 0136+0933 находится на расстоянии 20 световых лет от Земли в туманности Киля и имеет продолжительность суток всего 2,4 часа. Этот объект является самым ярким свободно парящим телом планетарной массы в Северном полушарии, что облегчает его наблюдение с помощью телескопов. Наблюдения показали, что атмосфера SIMP 0136+0933 обладает изменчивыми характеристиками в инфракрасной области спектра.

Для более глубокого анализа атмосферы исследовательская группа под руководством аспирантки Бостонского университета Эллисон Маккарти использовала спектрограф ближнего инфракрасного диапазона JWST. В ходе наблюдений, проведенных 23 июля 2023 года, было собрано около 6000 наборов данных за три часа. Затем процесс был повторен с использованием инструмента среднего инфракрасного диапазона.

Созданные световые кривые показали, что разные длины волн реагируют по-разному: некоторые становились ярче, другие тускнели. Тем не менее, исследователи заметили, что кривые образуют три кластера, каждый из которых демонстрирует определенные изменения.

Анализ показал, что первый кластер длин волн связан с низко расположенными облаками из железа, а второй — с более высокими облаками магниевого минерала форстерита. Однако третий кластер, по-видимому, возникал высоко над облаками и мог быть связан с радиополярными сияниями, аналогичными северному сиянию на Земле.

Несмотря на достигнутые результаты, некоторые аспекты атмосферной изменчивости до сих пор остаются неясными. Исследователи предполагают, что скопления углеродных соединений могут влиять на поглощение излучения на определенных длинах волн.

По словам Маккарти, для более полного понимания объекта потребуется дальнейшее наблюдение, возможно, с использованием космического телескопа «Нэнси Грейс Роман», запуск которого запланирован на 2027 год.