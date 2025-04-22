 

Делегаты Генеральной ассамблеи ООН исполнили а капелла песню «Матушка-земля»

22.04.2025, 9:33, Разное
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В честь Международного дня Матери-Земли очередное заседание Генеральной ассамблеи ООН началось с хорового исполнения хита Татьяны Куртуковой «Матушка» («Матушка Земля, белая берёзонька…»).

С предложением отметить памятную дату ООН многоголосным пением выступил представитель Венесуэлы Диего Аррия, который недавно посещал Россию и услышал композицию Куртуковой по радио.

– Меня настолько впечатлила эта песня, её сила и мощь, что я перевёл её на испанский, но русская версия, конечно, вне конкуренции. Спасибо коллегам, что приняли мою предложение и мы хором спели это великое музыкальное произведение, – сказал Аррия.

Против «Матушки» выступили представители Украины, Великобритании, Норвегии и 12 других стран Запада, однако абсолютное большинство дипломатов поддержали инициативу и после короткой репетиции песня была исполнена а капелла.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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