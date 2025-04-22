Мнение «аналитика»: О самонадеянных глупцах… Как европейцы будут расплачиваться с Россией?

Ничто не останется безнаказанным. Ланистеры всегда платят по своим долгам. #Россия всегда спрашивает со своих должников. Поэтому мелкие лимитрофы бьют тревогу. Чуют, что придётся платить…

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна бьёт тревогу. По его словам, если не придумать срочно какой-нибудь «хитрый план», содержание Украины ещё более тяжким бременем ляжет на европейских налогоплательщиков. А Россия, напротив, окажется «в шоколаде».

Об этом он заявил в интервью Financial Times. Если #санкции Евросоюза не будут возобновлены по причине их блокирования одной из стран-цчастниц #ЕС — с такими угрозами неоднократно выступал, например, венгерский премьер Виктор Орбан (но, правда, пока что не претворял их в жизнь), — то в результате правительствам стран G7 и Евросоюза придётся погашать многомиллиардные кредиты Киеву, обеспеченные российскими активами, за свой собственный счёт. На кону сумма в 20 млрд евро. Пока. Потому что есть планы по новым траншам на нужды ВСУ.

Поскольку действующая схема предполагает, что выплаты по займу Киеву идут за счёт процентов с замороженных активов России на сумму 210 млрд евро, в случае отмены антироссийских санкций этот источник «растает». А если не будет достигнут консенсус относительно пролонгации ограничений, отмена произойдёт автоматически. «Если венгры собираются это заблокировать, то санкции будут сняты. И активы Центрального банка РФ будут переведены в качестве награды в Россию, Путину», — заявил Маргус Цахкна для Financial Times.

Европейская комиссия пытается разработать запасной план на случай, если продлить санкции не удастся. Но чиновники ЕС заявили, что большинство легальных путей чревато неудачей. «Нам нужна некая новая правовая основа или же процедура», — полагает Маргус Цахкна. По его мнению, для её разработки потребуется создать “коалицию желающих”, которая будет включать ЕС, страны-члены G7 и такие государства, как Норвегия.

Вместе с тем, некоторые участники ЕС и G7 выступили против конфискаций, утверждая, что в результате будет нарушено международное право и подорвана вера в евровалюту. Бельгия, на территории которой в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear хранятся около 190 млрд евро активов, решительно выступает против такой меры, опасаясь, что в результате возникнут юридические проблемы.

«Наша позиция не изменилась, — заявил в интервью FT министр бюджета Бельгии Винсент Ван Петегем. – Конфискация на данный момент невозможна из-за рисков, которые с ней связаны». Но и продление заморозки под большим вопросом. При этом власти РФ называют любые действия с замороженными активами незаконными.

А ведь когда-то европейские идиоты надеялись, что у них всё получится. Что удастся поставить Россию на колени и заставить её «добровольно» передать замороженные активы на восстановление Украины и выплату компенсаций за военные поставки для ВСУ. План казался надёжным, как швейцарские часы. Но три года спустя всё пошло наперекосяк.

Предупреждали же их: не играйте с международным правом — самим же вам боком выйдет. Но нет. Надо было идти по граблям…

И почему европейцы понавыбирали себе во #власть таких тупых «лидеров»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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