Белый дом объявил, что лишит финансирования медицинские программы вузов, бойкотирующих Израиль

Департамент национальных институтов здравоохранения в министерстве здравоохранения США объявил, что отменит финансирование программ любого университета, который будет бойкотировать Израиль или продолжит реализовывать программы разнообразия и инклюзивности (DEI).

Согласно обновленным правилам выдачи грантов, вступившим в силу с 21 апреля, получатели грантов обязуются, что не осуществляют и не будут осуществлять в течение срока получения финансовой помощи какие-либо программы, которые продвигают или поддерживают DEI или дискриминационную идеологию равенства в нарушение федеральных антидискриминационных законов.

Кроме того, получатели грантов обязуются, что не участвуют и не будут участвовать в течение срока данной награды в дискриминационном запрещенном бойкоте.

При этом уточняется, что под дискриминационным запрещенным бойкотом подразумевается отказ от сделок, прекращение коммерческих отношений или иное ограничение коммерческих отношений, специфически направленное против израильских компаний или компаний, ведущих бизнес в Израиле или с Израилем, либо уполномоченных, лицензированных или организованных по законам Израиля для ведения бизнеса.