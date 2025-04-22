Взрывы звёзд могли стать причиной массовых вымираний на Земле

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполагает, что два из самых значительных массовых вымираний на Земле могли быть вызваны взрывами сверхновых, произошедшими на расстоянии около 65 световых лет от нашей планеты. Об этом сообщает Universe Today.

Фото из открытых источников

Работа, проведенная под руководством доктора Алексиса Кинтаны из Университета Аликанте, анализирует взаимосвязь между космическими явлениями и биологическими катастрофами на Земле.

Исследование фокусируется на позднедевонском и позднеордовикском вымирании — двух из пяти крупнейших массовых вымираний в истории нашей планеты. Позднедевонское вымирание, произошедшее примерно 372–359 миллионов лет назад, привело к исчезновению 70–80% морских видов, в то время как поздний ордовикский период, начавшийся около 445 миллионов лет назад, уничтожил около 85% морских организмов. Эти события, как предполагается, были вызваны изменениями климата и уровня океана, а также аноксией, вызванной вулканической активностью.

Соавтор исследования, доктор Ник Райт отмечает, что если бы массивная звезда взорвалась как сверхновая в непосредственной близости от Земли, последствия могли бы быть катастрофическими для жизни. Однако исследование не выявляет конкретные сверхновые, ответственные за эти вымирания, так как остатки таких взрывов быстро рассеиваются в космосе.

Вместо этого исследователи провели перепись OB-звезд — массивных и горячих звезд, которые в конце своей жизни становятся сверхновыми. Команда исследователей изучила 24 706 звезд этого типа в пределах 1 килопарсека (около 3261 светового года) от Солнечной системы, чтобы оценить частоту взрывов сверхновых в нашей галактике. По их оценкам, в окрестностях Земли происходит около 2,5 взрывов сверхновых с коллапсом ядра на миллиард лет, что может быть связано с историческими массовыми вымираниями.

Астрономы также отметили, что взрывы сверхновых играют двойственную роль в экосистемах: они могут как уничтожать существующую жизнь, так и способствовать образованию новых звезд и планет. Взрывы выбрасывают тяжелые элементы, необходимые для формирования новых небесных тел, однако близость к такому событию может иметь разрушительные последствия для планет.

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на наличие теорий о влиянии сверхновых на вымирания, точные причины древних катастроф остаются предметом споров и дальнейших исследований. На данный момент ближайшая известная сверхновая звезда, Бетельгейзе, находится на расстоянии около 600 световых лет от Земли, что позволяет предположить, что мы находимся в относительной безопасности.