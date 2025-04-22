 

Нейробиологи узнали, как мозг запоминает несколько вещей одновременно

22.04.2025, 8:10, Разное
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Специалисты в области нейронауки достаточно подробно описали процессы, связанные с формированием воспоминаний. Благодаря недавним исследованиям известно, что информация «кристаллизуется» и переходит в долговременную память во сне, что во время отдыха мозг не только обрабатывает информацию о прошлом, но и проектирует будущее с ее учетом. Ученые также разобрались, как выбирается релевантный опыт для непривычной ситуации и как людям удается помнить некоторые события на протяжении всей жизни.

Нейропсихологи из нескольких университетов США изучили мозговую активность добровольцев, когда те старались запомнить сразу несколько важных фактов. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science Advances.

Авторы статьи провели эксперимент, в котором участвовали 11 человек (шесть женщин и пятеро мужчин) с нормальным или скорректированным до нормального зрением. За два-три сеанса в разные дни они выполнили 27 тестов, во время которых было необходимо запоминать расположение сразу двух предметов. При этом один из предметов с помощью цвета был обозначен как более приоритетный.

Более и менее приоритетный предметы запоминались с разной точностью / © Hsin-Hung Li et al., Science Advances

Исследователи использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и заметили, что предмет с высоким приоритетом представлен в памяти более точно, а с низким — менее точно. Позже, когда нужно было показать на экране, где примерно располагались предметы, «более важный» объект участники эксперимента помещали ближе к его фактическому расположению, чем «менее важный».

Функциональная МРТ (фМРТ) показала, что лобная кора головного мозга взаимодействовала со зрительной и «сообщала», сколько ресурсов нужно выделить для каждого факта. Эта область мозга определяла, какой предмет должен получить больше ресурсов и запомниться точнее.

Лобная и зрительная кора взаимодействовали, когда люди старались запомнить расположение нескольких предметов / © Hsin-Hung Li et al., Science Advances

Прежде нейробиологи старались выяснить, что отвечает за рабочую память, связанную с визуальными объектами (как предметы в эксперименте из нового исследования) — лобная кора или зрительная. Но оказалось, что задействованы обе эти части мозга.

«Мы обнаружили, что каждая из частей играет определенную роль. Зрительная кора головного мозга создавала визуальное представление о двух предметах, которые люди пытались запомнить. Но лобная кора принимала решение о распределении ресурсов рабочей памяти: какому предмету следует уделить больше внимания, а какому — меньше», — подытожили авторы статьи.


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