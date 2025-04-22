Украшения возрастом 2000 лет изготовили с помощью сложных алмазных свёрл

Новые археологические данные свидетельствуют о том, что кочевые племена, обитавшие в Центральной Азии около 2000 лет назад, могли использовать алмазные сверла для обработки драгоценных камней при создании ожерелий, браслетов и подвесок. Эти находки проливают свет на удивительные технологии древних мастеров, которые оказались намного сложнее, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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Алмаз — самый твердый природный материал на Земле, который активно применяется в современном мире. Но теперь стало известно, что этот минерал мог использоваться и в древности. Ранее считалось, что алмазные сверла впервые появились в цивилизациях бронзового века, таких как Индская долина, где процветали поселения современных территорий Северной Индии и Пакистана. Есть предположения, что даже древние египтяне могли применять алмазы для сверления гранита ещё в третьем тысячелетии до н. э.

Для изучения распространения этой практики учёные проанализировали внутреннюю поверхность просверленных отверстий в 51 каменной бусине, найденной на кладбище Рабат в Узбекистане. Этот некрополь использовался с II века до н. э. по I век н. э., когда данная территория принадлежала исторической области Бактрия и была населена кочевыми племенами юэчжей.

Бусины, сделанные из полудрагоценных камней, таких как сердолик, агат и гранат, имели явные признаки долгого использования и, вероятно, передавались из поколения в поколение. Исследователи обнаружили, что 41 из этих артефактов были просверлены именно алмазными сверлами. Судя по следам на отверстиях, древние мастера сначала применяли одиночное алмазное сверло, а затем переходили на более тонкое двойное алмазное сверло для завершения работы.

Интересно отметить, что техника сверления бусин из Бактрии существенно отличалась от той, которую использовали в долине Инда. Это открытие заставляет пересмотреть прежнюю гипотезу о том, что эти украшения могли быть импортированы из Индии или Пакистана. Теперь есть основания полагать, что местные жители сами изготавливали такие изделия.

Исследования также показывают, что технология алмазного сверления использовалась на гораздо большей территории, чем думали раньше. Похожие методы были замечены и на бусинах из танзанийского месторождения Ква Мгого, хотя эти артефакты датируются несколькими столетиями позже.

Эти открытия указывают на широкое распространение технологий работы с алмазами среди древних народов Южной и Центральной Азии. Однако пока остаётся неясным, где именно находились мастерские, производившие такие изделия, ведь ни самих инструментов, ни следов производства до сих пор не обнаружено.