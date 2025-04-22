Можно прожить дольше 100 лет: Ученые исследовали самую старую женщину в мире

В августе 2024 года каталонка Мария Браньяс скончалась в возрасте 117 лет и 168 дней, официально став старейшим человеком на планете. В связи с её долгожительством команда исследователей из Исследовательского института лейкемии Хосепа Каррераса в Испании начала обширное исследование, цель которого — выяснить, что именно способствовало столь продолжительной жизни. Исследование ещё не прошло рецензирование, но уже доступно на сервере препринтов BioRxiv.

Фото из открытых источников / Мария Браньяс / Соцсети

Исследование охватывает широкий спектр факторов, включая генетические особенности, состав белков, микробиом и метаболизм. Его результаты, хотя и требуют дальнейшей проверки, могут дать новые перспективы в понимании механизмов долголетия и здоровья в пожилом возрасте.

Мария Браньяс была примером супердолгожительницы — человека, дожившего до 110 лет и более. По статистике, лишь 10% из тех, кто доживает до ста, достигают отметки в 110 лет. Исследователи отметили, что Мария следовала множеству рекомендаций по долгой и здоровой жизни. Она вела активный образ жизни, поддерживая социальные связи с семьёй и друзьями, что, как известно, помогает снизить риск деменции. Важным аспектом её рациона была средиземноморская диета, способствующая увеличению продолжительности жизни.

Интересно, что Мария была поклонницей йогурта, что, по мнению учёных, могло способствовать формированию полезных кишечных бактерий. Микробиом её кишечника оказался схожим с микробиомом людей более молодого возраста. Исследователи подчеркивают, что микроорганизмы играют ключевую роль в метаболизме, воспалительных процессах и общем состоянии здоровья.

Генетические факторы также оказали значительное влияние на здоровье Марии. У неё были обнаружены гены, способствующие более сильной иммунной системе и защите от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Исследование также касалось метилирования ДНК — процесса, который влияет на экспрессию генов и может использоваться для определения биологического возраста. У Марии биологический возраст оказался значительно ниже её хронологического.

Среди других факторов, способствовавших её долголетию, исследователи отметили высокий уровень метаболизма, что способствовало снижению «плохого» холестерина и повышению «хорошего», а также низкий уровень воспаления, защищающего от множества заболеваний.

Хотя сама Мария связывала свою долгую жизнь с «упорядоченной жизнью и приятным окружением», исследование показывает, что долголетие зависит от множества факторов. Несмотря на то что не все смогут дожить до 117 лет, это исследование может помочь людям создать более благоприятные условия для старения, сохраняя здоровье и активность.

Учёные подчеркивают, что их работа демонстрирует связь между преклонным возрастом и состоянием здоровья.