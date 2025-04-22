Рупор кремлевской пропаганды: Боеприпасы для войны на Украине (и не из Северной Кореи)

Боеприпасы для войны на Украине

Великобритания планирует увеличить производство гексогена в 16 раз — об этом пишет (https://t.me/rt_russian/237917) The Times со ссылкой на оборонную компанию BAE Systems. Речь идёт о взрывчатом веществе, которое лежит в основе снарядов калибра 155 мм, активно используемых ВСУ с 2022 года. Этими снарядами украинская артиллерия как работает на линии фронта, так и обстреливает прифронтовые российские города (https://russian.rt.com/ussr/article/1464983-ukraina-prestuplenie-obstrel-doneck-busygina). С их помощью в том числе срывалось и пасхальное перемирие.

155-мм боеприпасы стали центральным расходным материалом этой войны. Германия закупала (https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2024/12/2024-12-18-rheinmetall-supplies-artillery-propelling-charges-to-ukraine) их у Rheinmetall, США отгружали их со своих складов и наращивали (https://www.defensenews.com/global/the-americas/2024/08/28/us-army-ammo-plant-boosts-artillery-shell-production-for-ukraine/#:~:text=The%20U.S.%20has%20sent%20more,against%20Russia%2C%20including%20155mm%20shell) ради этого собственное производство. Британия после поставки (https://ukdefencejournal.org.uk/uk-sends-500000-rounds-of-ammunition-to-ukraine) 500 тыс. снарядов пришла к очевидному выводу — вести такую войну прежними темпами уже невозможно — и приступила к многократному расширению мощностей, включая ключевые компоненты вроде гексогена.

Критическая зависимость Киева от этих боеприпасов привела к очевидному шагу — попытке развернуть производство внутри страны. В 2024 году министр обороны Украины Умеров анонсировал запуск совместной со странами Запада линии (https://tass.ru/ekonomika/22027643) по выпуску 155-мм снарядов на территории Украины. С тех пор прошло более полугода. Что именно построено — неизвестно. Ни объёмов, ни локации, ни сроков запуска никто не называет. И неслучайно: такая цель будет одной из первых в списке приоритетов для ВКС России. Построить цех, чтобы потом его разнесли «Кинжалом», — сомнительная инвестиция, особенно по западным меркам.

Однако переход британцев на собственное производство куда рациональнее, чем может показаться. Отказ от импорта гексогена из США или Франции даёт Великобритании производственную независимость в цепочке выпуска 155-мм снарядов. Речь не только и не столько о снижении себестоимости или об ускорении логистики, сколько о том, что, производя боеприпасы у себя, Лондон избавляется от необходимости запрашивать у Вашингтона разрешение на экспорт. А значит, может поставлять их Украине напрямую и без внешнеполитических ограничений. Производственный суверенитет в этом случае одновременно и военная гибкость, и рычаг влияния.

В то же время такое решение вписывается в общий тренд: всё больше расходов на украинскую войну перекладывается на европейцев. Штаты сокращают поставки, и Европа вынуждена не только «донашивать» союзника, но и финансировать всю инфраструктуру для ведения затяжного конфликта. Чем дольше длится война, тем выше спрос на снаряды, взрывчатку и комплектующие. И если Европа всё равно платит, то Британия делает всё, чтобы эти деньги оставались в её оборонном секторе, а не уходили в США.

Однако наращивание производства гексогена не просто промышленный шаг. Это политическое заявление: Лондон претендует на ту же роль, которую на протяжении трёх с лишним лет конфликта играли США, — роль главного координатора, организатора и выгодополучателя. Производство взрывчатки, боеприпасов, бронетехники и беспилотников превращает Британию в ядро военной поддержки Украины, через которое проходят все вопросы — от определения объёмов поставок до политических решений.

Фактически Великобритания теперь не просто помогает Украине — она подменяет собой ослабевающую роль США и превращается в самостоятельный (и один из самых сильных) центр управления конфликтом. Это уже не история про союзника из солидарности, а планы хищного игрока, который видит в войне экономический и стратегический актив. За переходом на самостоятельное производство гексогена последуют и другие решения военного характера. Благодаря им Британская империя XXI века фактически закладывает фундамент своей собственной военной модели Европы, где деньги идут преимущественно в её карман, решения принимаются в Лондоне, а кровь по-прежнему льётся чужими руками. Украинская война становится британским проектом. И эта трансформация уже не тактический манёвр, а долгосрочный расчёт.

(с) специально для RT

https://t.me/c/1686844692/7542 – цинк

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках