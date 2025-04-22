 

NASA опубликовало новое захватывающее видео Красной планеты

22.04.2025, 3:15, Разное
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Новый видеоролик, демонстрирующий уникальные кадры поверхности Марса, был размещён в официальном аккаунте проекта марсохода X.

Фото из открытых источников

Это впечатляющее видео позволяет зрителям погрузиться в атмосферу далёкого мира, находящегося на расстоянии около 225 миллионов километров от нашей планеты Земля.

Ролик даёт возможность увидеть Марс таким, каким его видят исследователи, и открывает перед нами завораживающие пейзажи совершенно иного мира.


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