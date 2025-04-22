NASA опубликовало новое захватывающее видео Красной планеты

Новый видеоролик, демонстрирующий уникальные кадры поверхности Марса, был размещён в официальном аккаунте проекта марсохода X.

Фото из открытых источников

Это впечатляющее видео позволяет зрителям погрузиться в атмосферу далёкого мира, находящегося на расстоянии около 225 миллионов километров от нашей планеты Земля.

Ролик даёт возможность увидеть Марс таким, каким его видят исследователи, и открывает перед нами завораживающие пейзажи совершенно иного мира.