NASA опубликовало новое захватывающее видео Красной планеты
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Новый видеоролик, демонстрирующий уникальные кадры поверхности Марса, был размещён в официальном аккаунте проекта марсохода X.
Фото из открытых источников
Это впечатляющее видео позволяет зрителям погрузиться в атмосферу далёкого мира, находящегося на расстоянии около 225 миллионов километров от нашей планеты Земля.
Ролик даёт возможность увидеть Марс таким, каким его видят исследователи, и открывает перед нами завораживающие пейзажи совершенно иного мира.
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