Марс скрывает огромный подземный океан, пришли к выводу исследователи

Учёные вновь заговорили о существовании подземных водяных резервуаров на Марсе после анализа новых данных, собранных миссией NASA InSight. Исследования, представленные в журнале Geology, показывают, что под поверхностью Красной планеты могут таиться огромные запасы воды, способные поддерживать микробную активность.

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Юя Акамацу из Научно-исследовательского института морской геодинамики и доцент Университета Хиросимы Икуо Катаяма провели детальное изучение сейсмических данных, полученных благодаря инструменту SEIS («Сейсмический эксперимент для изучения внутренней структуры») посадочного модуля InSight. Этот модуль приземлился на Марс в 2018 году и с тех пор фиксирует колебания поверхности планеты, вызванные марсотрясениями и ударами метеоритов.

По словам Катаямы, многие исследования уже давно указывают на присутствие воды на Марсе в далеком прошлом, однако теперь появилась убедительная гипотеза о наличии жидкой воды прямо сейчас. Ученые обратили внимание на различия в скорости распространения двух типов сейсмических волн — P-волн и S-волн, что позволило выявить резкие изменения в структуре марсианских недр на глубинах около 10 и 20 километров.

Результаты наблюдений были сопоставлены с лабораторными испытаниями, где использовали аналоги марсианских пород. Выяснилось, что характеристики волн, зафиксированных на Марсе, наиболее схожи с теми, что наблюдаются в случаях перехода от сухих пород к влажным. Эти выводы противоречат ранним теориям, согласно которым такие переходы могли быть связаны лишь с изменениями плотности пород.

Новые данные подкрепляют прошлогодние исследования, в которых тоже высказывалось предположение о наличии значительных объёмов воды под поверхностью Марса. Тогда учёные предполагали, что трещины в коре планеты могут содержать жидкость.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Майкл Манга отметил, что подобные условия на Земле часто сопровождаются наличием жизни даже в экстремальных средах, например, в глубоких шахтах или на дне океана. Хотя конкретных свидетельств наличия жизни на Марсе пока нет, новые открытия открывают возможность того, что на Красной планете могут присутствовать уникальные формы микробиологической активности.

Катаяма также выразил уверенность в том, что, если на Марсе действительно существует жидкая вода, то появление там микроорганизмов вполне вероятно.