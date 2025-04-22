Предки современных людей воссоединились с загадочной популяцией 300 000 лет назад

Исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, заставляет иначе взглянуть на эволюцию Homo sapiens, указывая на то, что предки современных людей отделились от загадочной популяции примерно 1,5 миллиона лет назад, а затем снова воссоединились с ней около 300 000 лет назад. Эта неизвестная популяция, по мнению ученых, внесла 20% в нашу ДНК и, возможно, способствовала улучшению работы мозга.

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По словам соавтора исследования, генетика Эйлвин Скалли из Кембриджского университета, использование современных методов анализа ДНК позволяет реконструировать события, происходившие сотни тысяч лет назад.

В центре исследования находится новый метод моделирования геномных данных под названием «cobraa». Ученые применили этот метод к данным о ДНК, собранным в рамках проектов «1000 геномов» и «Разнообразие генома человека». В результате они выделили две ключевые группы предков, которые были названы «популяция А» и «популяция Б».

После отделения популяция A пережила резкое сокращение численности, что могло привести к потере значительной части генетического разнообразия. Однако впоследствии она увеличилась в численности и дала начало неандертальцам и денисовцам. Примерно 300 000 лет назад популяция A вновь смешалась с популяцией B, что, как показал генетический анализ, привело к тому, что 80% генома современных людей происходит от популяции A, а 20% — от популяции B.

Соавтор исследования, аспирант-генетик Тревор Казинс из Кембриджского университета отметил, что некоторые гены из популяции B, связанные с функциями мозга, могли сыграть важную роль в эволюции человека. Тем не менее, он добавил, что генетический материал из популяции B также мог снизить фертильность, подчеркивая сложность геномной структуры.

Исследование предполагает, что популяция A, из которой произошли современные люди, имела «глубокую структуру», что указывает на наличие нескольких генетически различных подгрупп. Однако исследователи не могут точно определить, кем были эти группы, и предполагают, что это могли быть различные популяции Homo erectus и Homo heidelbergensis, существовавшие в Африке и за её пределами.

Антрополог Джон Хокс из Университета Висконсин-Мэдисон, который не принимал участия в исследовании, отметил, что термин «призрачные популяции» может быть применим к группам, которые отделились и затем воссоединились, способствуя обмену генами. Он также указал на недостаток новой модели, связанный с недостаточным представлением африканских популяций в проекте «1000 геномов».

Вопрос о происхождении современного человека остается актуальным в палеоантропологии. Прогресс в области анализа ДНК за последние два десятилетия позволяет по-новому взглянуть на эти проблемы и ставит новые вопросы. Казинс подчеркнул, что эволюция видов скорее всего происходила не в рамках изолированных линий, а через смешение и генетический обмен, что могло сыграть важную роль в формировании новых видов.