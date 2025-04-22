 

Российские ученые создали сыр, полезный для сердца и нервов

22.04.2025, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские исследователи порадовали любителей молочной продукции разработкой уникального сорта сыра, который не только вкусен, но и благотворно влияет на сердце и нервную систему. В основу новинки лег экстракт боярышника — известного в народной медицине растения, которое издавна применяли для поддержки работы сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Life.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Этот мягкий сыр с коротким периодом созревания стал результатом тщательной работы команды специалистов. Благодаря инновационным технологиям производства удалось значительно сократить производственные затраты — почти на 17%, сохранив при этом высокое качество продукта.

Особенно ценным этот сыр будет для пожилых людей. Ученые утверждают, что содержащиеся в нем активные компоненты помогают улучшить состояние сосудов и снижают риск развития сердечно-сосудистых болезней. Антиоксидантные свойства боярышника также делают этот сыр отличным помощником в борьбе с неблагоприятными воздействиями внешней среды.

Эксперты напоминают, что молочные продукты крайне важны для рациона пожилых людей, ведь они богаты кальцием, необходимым для поддержания прочности костной ткани. Специалисты советуют употреблять хотя бы 20 граммов сыра ежедневно.

Новая разработка отечественных исследователей может стать достойной заменой традиционным молочным продуктам, предлагая не только насыщение организма полезными веществами, но и дополнительный вклад в заботу о здоровье.

Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены
для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций.
Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Делегаты Генеральной ассамблеи ООН исполнили а капелла песню «Матушка-земля»

22.04 / Мнение «аналитика»: О самонадеянных глупцах… Как европейцы будут расплачиваться с Россией?

22.04 / Взрывы звёзд могли стать причиной массовых вымираний на Земле

22.04 / Нейробиологи узнали, как мозг запоминает несколько вещей одновременно

22.04 / Пантанал: загадочное болото, полное тайн и мифов

22.04 / От порядка к беспорядку, или Что такое энтропия?

22.04 / Украшения возрастом 2000 лет изготовили с помощью сложных алмазных свёрл

22.04 / Можно прожить дольше 100 лет: Ученые исследовали самую старую женщину в мире

22.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Боеприпасы для войны на Украине (и не из Северной Кореи)

22.04 / NASA опубликовало новое захватывающее видео Красной планеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика