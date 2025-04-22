Российские ученые создали сыр, полезный для сердца и нервов

Российские исследователи порадовали любителей молочной продукции разработкой уникального сорта сыра, который не только вкусен, но и благотворно влияет на сердце и нервную систему. В основу новинки лег экстракт боярышника — известного в народной медицине растения, которое издавна применяли для поддержки работы сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Life.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Этот мягкий сыр с коротким периодом созревания стал результатом тщательной работы команды специалистов. Благодаря инновационным технологиям производства удалось значительно сократить производственные затраты — почти на 17%, сохранив при этом высокое качество продукта.

Особенно ценным этот сыр будет для пожилых людей. Ученые утверждают, что содержащиеся в нем активные компоненты помогают улучшить состояние сосудов и снижают риск развития сердечно-сосудистых болезней. Антиоксидантные свойства боярышника также делают этот сыр отличным помощником в борьбе с неблагоприятными воздействиями внешней среды.

Эксперты напоминают, что молочные продукты крайне важны для рациона пожилых людей, ведь они богаты кальцием, необходимым для поддержания прочности костной ткани. Специалисты советуют употреблять хотя бы 20 граммов сыра ежедневно.

Новая разработка отечественных исследователей может стать достойной заменой традиционным молочным продуктам, предлагая не только насыщение организма полезными веществами, но и дополнительный вклад в заботу о здоровье.

Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены

для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций.

Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача!

