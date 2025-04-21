Мнение «аналитика»: О крестном Zнамении… Во что они верят?

Очень многие говорят, что время Z пришло надолго. Что оно уже изменило страну и продолжает её менять. Что уже целое поколение отмечено этим знаком, и оно за каких-то «три с плюсом» года проявилось как реально другое. Какого не было уже давно, а то и вовсе.

И что это всё — неспроста.

Вот, пишет один совершенновзрослый дядечка, поместивший литеру Z на свою аватарку. «Пасхальной ночью на крестном ходе было необычно много молодёжи. Именно она упорно стояла до конца богослужения, до трёх утра, а потом группы молодых людей ещё долго о чём-то оживлённо болтали под звон колоколов.

И не только в этом храме так вышло. Во всех храмах, в разных городах была молодёжь. Много молодёжи. И это говорит, что на фоне миграционной ситуации и явного цивилизационного конфликта кишлака XIX века с городом века XXI, именно храмы становятся точками сборки русского этноса — смысловой, культурной и даже цивилизационной.

Но это лишь одна из причин, почему в храмах вообще стало больше людей, не только молодых. Вторая причина — возникшая в какой-то момент атмосфера военной ситуации. Поворотной точкой стала осень 2022-го. Харьковское отступление, видео расстрелянных русских учительниц в Изюме, отход из Херсона. Кругом была тьма. Но и сдаться невозможно. Надо всё равно сражаться, идти вперёд. Вся страна должна идти вперёд. А чтобы идти, в те тёмные дни особенно нужна была Вера. Без неё мы не преодолели бы всё, что было с тех пор. Ведь именно Вера, русские православные традиции лежат в основе стойкости русского солдата, русского человека. Даже если человек этот атеист.

Священники на фронте, стяги со Спасом в космосе, кадры, как русские солдаты поднимают поруганные кресты. Кто знает, смогли бы мы преодолеть все эти испытания, если бы в “национальном генокоде” не было бы зашито Православие как точка сборки русского народа?».

Такие вот глубокие мысли у человека, зашедшего в храм на Пасху.

От частного — к общему. Всё как философская традиция велит.

Но если бы он ходил в храм не только на Пасху, Радоницу и Рождество, то видел бы, что в обычные дни молодёжи в храмах не больше обычного. То есть, ничтожно мало. В основном — люди средних лет и старше. А если и мелькнёт юное личико, так это те, кого родители с младых ногтей приучили. Кого же не приучили, те принимают Веру осознанно, в зрелом возрасте пройдя определённые испытания и обретя опыт. Как креститель Руси, равноапостольный князь Владимир её принял: по рациональному выбору.

Почему же молодёжь потянулась в храмы в эту ночь с субботы на воскресенье?

Да просто погода выдалась хорошая, тёплая. Потому что и так гуляли бы всю ночь до утра, а тут — оп-па! — новый experience в шаговой доступности. Потому что… ну, просто «по приколу» что ли. Хотя, быть может, и Спас нерукотворный на орбите свою роль сыграл.

ОК. Если уж делать далеко идущие выводы на одном случайном наблюдении…

То в нынешнем году стало на улицах намного больше молодёжи на скейтах и роликах. Ещё год-два все были на самокатах, а теперь вот доски с колёсами с грохотом несутся по мостовой. И тусовки собираются толпами на бульварах и в скверах. Так много никогда не было со времён #СССР.

Означает ли это, что молодёжь «Поколения Z» массово впитывает советские ценности, строя на них свою идентичность?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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