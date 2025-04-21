Самцы осьминога Hapalochlaena fasciata парализуют самку токсином, чтобы не быть съеденными

Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Квинсленда, выявили необычное поведение самцов осьминога Hapalochlaena fasciata (синеполосые осьминоги). Эти морские существа разработали стратегию, позволяющую избежать поедания после спаривания: самцы временно парализуют самок с помощью яда.

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Осьминоги всегда привлекали внимание своими интеллектуальными способностями и навыками маскировки. Однако открытие, опубликованное в журнале Current Biology, позволило больше узнать об этих удивительных существах. Исследование показало, что самцы вводят тетродотоксин (ТТХ) в аорту самки, что позволяет им избежать стать ее жертвой после спаривания.

Hapalochlaena fasciata обитает на Тихоокеанском побережье, особенно в Австралии. Самцы этого вида значительно меньше самок, что делает их уязвимыми во время спаривания. У многих осьминогов размножение часто заканчивается для самца фатально, так как самки могут рассматривать их как источник пищи после акта спаривания.

Чтобы предотвратить такую судьбу, самцы используют яд, который они вводят в самку, кусая ее в области аорты. Тетродотоксин, известный своей способностью вызывать паралич, также встречается у рыбок фугу. Это нейротоксическое вещество временно нарушает нервную функцию самки, позволяя самцу безопасно передать сперматозоиды, необходимые для оплодотворения яиц.

Интересно, что тетродотоксин у синеполосых осьминогов вырабатывается не их организмом, а симбиотическими бактериями, обитающими в их слюнных железах. Эти микроорганизмы, принадлежащие к группам Pseudomonas и Vibrio, известны своей способностью синтезировать токсины. Это открытие показывает, как осьминоги адаптировались к использованию яда в целях размножения, регулируя его высвобождение таким образом, чтобы не навредить самке.

Действие яда длится около восьми минут, что достаточно для завершения спаривания. В этот период наблюдаются изменения в физиологии самки: замедление дыхания, бледность кожи и отсутствие реакции зрачков на свет. После восстановления контроля над своим телом самки не проявляют агрессии и позволяют самцам покинуть место спаривания.

Данная стратегия вызывает интересные вопросы о эволюции и взаимодействии между хищничеством и размножением у головоногих моллюсков. В то время как многие другие виды используют альтернативные методы, такие как дистанционное спаривание, самцы осьминогов с синими линиями выбрали временный паралич как наиболее эффективное средство для обеспечения своего выживания.

Проведенные наблюдения показали, что все самки, участвовавшие в исследовании, выжили и отложили яйца в течение трех-двенадцати дней после спаривания, что подтверждает успешность этой уникальной стратегии.