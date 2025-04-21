 

Самцы осьминога Hapalochlaena fasciata парализуют самку токсином, чтобы не быть съеденными

21.04.2025, 22:55, Разное
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Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Квинсленда, выявили необычное поведение самцов осьминога Hapalochlaena fasciata (синеполосые осьминоги). Эти морские существа разработали стратегию, позволяющую избежать поедания после спаривания: самцы временно парализуют самок с помощью яда.

Фото из открытых источников

Осьминоги всегда привлекали внимание своими интеллектуальными способностями и навыками маскировки. Однако открытие, опубликованное в журнале Current Biology, позволило больше узнать об этих удивительных существах. Исследование показало, что самцы вводят тетродотоксин (ТТХ) в аорту самки, что позволяет им избежать стать ее жертвой после спаривания.

Hapalochlaena fasciata обитает на Тихоокеанском побережье, особенно в Австралии. Самцы этого вида значительно меньше самок, что делает их уязвимыми во время спаривания. У многих осьминогов размножение часто заканчивается для самца фатально, так как самки могут рассматривать их как источник пищи после акта спаривания.

Чтобы предотвратить такую судьбу, самцы используют яд, который они вводят в самку, кусая ее в области аорты. Тетродотоксин, известный своей способностью вызывать паралич, также встречается у рыбок фугу. Это нейротоксическое вещество временно нарушает нервную функцию самки, позволяя самцу безопасно передать сперматозоиды, необходимые для оплодотворения яиц.

Интересно, что тетродотоксин у синеполосых осьминогов вырабатывается не их организмом, а симбиотическими бактериями, обитающими в их слюнных железах. Эти микроорганизмы, принадлежащие к группам Pseudomonas и Vibrio, известны своей способностью синтезировать токсины. Это открытие показывает, как осьминоги адаптировались к использованию яда в целях размножения, регулируя его высвобождение таким образом, чтобы не навредить самке.

Действие яда длится около восьми минут, что достаточно для завершения спаривания. В этот период наблюдаются изменения в физиологии самки: замедление дыхания, бледность кожи и отсутствие реакции зрачков на свет. После восстановления контроля над своим телом самки не проявляют агрессии и позволяют самцам покинуть место спаривания.

Данная стратегия вызывает интересные вопросы о эволюции и взаимодействии между хищничеством и размножением у головоногих моллюсков. В то время как многие другие виды используют альтернативные методы, такие как дистанционное спаривание, самцы осьминогов с синими линиями выбрали временный паралич как наиболее эффективное средство для обеспечения своего выживания.

Проведенные наблюдения показали, что все самки, участвовавшие в исследовании, выжили и отложили яйца в течение трех-двенадцати дней после спаривания, что подтверждает успешность этой уникальной стратегии.


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