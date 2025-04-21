Мнение: МП “Помощь зала”

Продолжаем освещать наши бизнес-идеи для конструкции мобильных приложений. Предлагаем очередное МП (мобильное приложение) под названием «Помощь зала». Разработку предлагает наша IT-группа «Ахмеров».

Основная идея для пользователей: скачивающие МП так же могут выбирать для себя роль – Автора или Публики. При запуске приложения телефон предлагает выбрать –

Автор ……………………….. Публика

На плашку можно «тапнуть» и выбрать себе роль.

АВТОР

Автор может задать мучающий его вопрос, на который он не может быстро подобрать ответ. Например, вопрос:

1. Когда делаешь салат Оливье, надо ли добавлять туда тертое яблочко?

Варианты ответа:

НАДО ………………..НЕ НАДО

Или другой вопрос:

2. Идти ли сразу после первого свидания в гости к молодому человеку?

Варианты ответа:

Идти ……….Не идти…………Только в случае сильной любви

Еще вопрос:

3. Бывает ли настоящая любовь?

Варианты ответа:

Бывает…….……………Нет, не бывает

И так далее.

Соответственно, при запуске МП можно выбрать для себя вариант «Публика», в этом случае ты уже получаешь через механизм случайной выборки вопросы с вариантами ответов, выбранные для МП Авторами. Там, тапая на варианты, ты даешь ответы и подключаешься таким образом к мировому разуму. Ответы попадают в базу данных и обсчитывают

Цель. Пользователь получает возможность практически «подключиться к мировому разуму», то есть к мнению окружающего его со всех сторон населения – посредством контакта с ним через сотовые телефоны. И, одновременно, множество людей, привыкших к тому, что их мнение никому не интересно и никто его не спрашивает, обретает возможность свое мнение по почти любому поводу ВЫСКАЗАТЬ и повлиять на результаты голосования множества таких же, как он.

Вариант. Возможно, сам Владелец МП сможет выступить в роли единого Автора Всех вопросов и самостоятельно составить Базу Вопросов, предложив туда и варианты ответов. В этом случае Владелец будет единственным Автором, а для пользователей Приложения будет только вариант «Быть публикой», что, безусловно, упростит Приложение и его использование. Включаешь, выбираешь вариант ответа для произвольно выбранного в соответствии с принципом случайной выборки МП. Работа с таким будет для пользователя чем-то вроде лузгания семечек.

Как на этом заработать. Для пользователей это будет бесплатное, чисто развлекательное Приложение. Зарабатывать можно будет через использование «рекламных» вопросов, которые могут предлагать коммерсанты, политики, городские власти, уличные торговцы и т.п., повышая таким образом узнаваемость и привлекательность своих продуктов.

Также анализ Базы данных ответов на разные вопросы даст много информации о предпочтениях жителей, их пристрастиях и предрассудках, что само по себе может стать аналитическим продуктом.

Для потенциальных заказчиков. IT-группа Ахмеров занимается разработкой мобильных приложений, примерная цена разработки МП – 150 тысяч рублей. Обращайтесь в личку, ко мне – Алексей Рощин. Тел. +7915-823-1325 (вацап). МП «За и против», как и «Пойдем вместе», как и «Помощь зала»- возможные варианты. Ищите в блоге по тэгу «Мобильное приложение»! Новые идеи – каждый день!