В Нидерландах 17-летний юноша после операции на колене заговорил на иностранном языке

17-летний юноша из Нидерландов перенёс операцию на колене из-за травмы, полученной во время футбольной игры. Операция прошла успешно, однако, когда пациент пришёл в сознание, он начал говорить исключительно на английском языке и утверждал, что находится в США. Ранее он использовал английский только на уроках в школе. Об этом сообщает Live Science.

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По информации врачей, подросток не узнал своих родителей и не мог говорить или понимать разговорный голландский, хотя это был его родной язык. В медицинском анамнезе не было психиатрических заболеваний, за исключением нескольких случаев депрессии у родственников по материнской линии.

Ситуация привлекла внимание медицинского персонала, когда медсестра заметила, что пациент говорит по-английски. Сначала она не придала этому значения, полагая, что у юноши временное состояние спутанности сознания. Однако спустя несколько часов, когда он по-прежнему не мог произнести ни слова по-голландски, было решено вызвать психиатра.

При обследовании психиатрической бригадой выяснилось, что пациент спокоен и внимателен, хотя продолжал говорить по-английски с голландским акцентом. Постепенно он начал давать короткие ответы на голландском, но это давалось ему с трудом.

После проведения полного неврологического обследования, которое не выявило отклонений, у подростка был диагностирован синдром иностранного языка (FLS). Это состояние характеризуется внезапным и непроизвольным переходом на использование второго языка вместо родного.

Спустя 18 часов после операции юноша начал понимать голландский, однако говорить на нём всё ещё не мог. На следующий день к нему пришли друзья, и он неожиданно вновь заговорил на родном языке. Врачи решили не проводить дополнительные тесты, и через три дня после операции подростка выписали из больницы.

Этот случай стал уникальным в медицинской практике, так как синдром иностранного языка встречается крайне редко, и в литературе описано всего около девяти подобных случаев. Обычно такие случаи наблюдаются у мужчин, которые переключаются с родного языка на другой, изученный позже. Авторы отчёта о клиническом случае предполагают, что стали первыми, кто задокументировал FLS у подростка.

Существует также связанное состояние, известное как синдром иностранного акцента, при котором люди начинают говорить с акцентом, хотя это состояние чаще связано с травмами головного мозга. Причины возникновения FLS остаются неясными, но отмечено, что синдром может возникать после анестезии. Врачи предполагают, что влияние анестетиков на когнитивные функции может способствовать развитию послеоперационной спутанности сознания, и поэтому вопрос о классификации FLS как отдельного состояния остаётся открытым.