 

На фоне сообщений о возможной отставке главы Пентагона Трамп выразил поддержку Хегсету

21.04.2025, 21:35, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп выразил поддержку министру обороны Питу Хегсету, который, согласно публикациям СМИ, во второй раз за последнее время оказался замешанным в разглашении секретной информации.

“Это fake news. Полностью выдумано, очевидно, недовольным сотрудником. Министра назначили, чтобы избавиться от массы плохих сотрудников. Именно этим он и занимается. Это вряд ли принесет ему новых друзей”, – сообщил глава государства.

В то же время новостная служба NPR утверждает, со ссылкой на представителя администрации США, что в Белом доме начаты консультации по вопросу о замене Хегсета в связи с многочисленными скандалами. Она напоминает, что за последние недели были уволены несколько высокопоставленных советников министра. Увольнения связывают с утечками.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла сообщения о возможной отставке министра обороны, заявив, что он пользуется полной поддержкой президента.


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