 

Пермяки повысили качество асфальта с помощью переработанного пластика

21.04.2025, 21:25, Разное
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Статья опубликована в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология». Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Асфальтобетон – это смесь щебня, песка и битума, используемая в строительстве дорог. Чтобы сделать их прочнее, к смеси добавляют разные компоненты, например, полиэтилен низкого давления (ПНД) – тип пластика из вторсырья (старых пакетов, упаковок, бутылок и прочего).

Традиционные методы соединения этих ингредиентов, то есть когда пластик просто мешают с битумом, приводят к образованию комков, из-за чего асфальт получается неравномерным — где-то твердый, где-то рыхлый. Такие дороги быстрее разрушаются, поэтому нужно искать пути решения этой проблемы.

Ученые ПНИПУ предложили новый способ приготовления смеси: перед соединением с битумом предварительно смешать ПНД с каменными материалами (щебнем, песком). Так частицы пластика распределятся равномерно, без комков.  

– Мы сравнили образцы асфальтобетона, изготовленные нашим способом, с образцами, произведенными по традиционной методике, то есть при обычном соединении битума и пластика. При первом варианте смешивания равномерное распределение частиц ПНД в среде каменных материалов достигалось уже за 1–1,5 минут, в то время как базовый вариант требует от 10 минут и больше. Исследования показали, что при приготовлении асфальтобетонной смеси старым методом коэффициент вариации, – то есть то, насколько показатели асфальтобетона разных замесов отличаются друг от друга по прочности, – достигал целых 15%.

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Это критично для дорожного покрытия, так как норма допускается примерно до 10%. Чем больше данный показатель, тем более неоднородная смесь будет выпущена, и тем меньше будет срок эксплуатации асфальтобетонного покрытия. Новый способ смешивания позволил снизить это значение до 2-3% и обеспечил большую стабильность показателей смеси при выпуске ее на асфальтобетонном заводе, – комментирует Константин Пугин, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, доктор технических наук.

Ученые Пермского Политеха доказали, что смешивание ингредиентов в процессе приготовления дорожного покрытия играет большую роль в его формировании и дальнейшей эксплуатации. Предложенный политехниками способ повышает однородность смеси и исключает комкование пластика, при этом позволяя сократить энергозатраты и длительность производства асфальтобетонного покрытия.

Результаты экспериментов открывают новые возможности для экологичного дорожного строительства и могут быть внедрены на асфальтобетонных заводах без значительной модернизации оборудования.


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