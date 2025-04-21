Мнение: Фейсбук сообщает

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21.04.2025, 21:10, Разное
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“Не думал, что у Израиля такие потери (почти тысяча шт) танков!
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Со вчерашнего дня в результате обстрела РПГ Yasin-105 и применения самодельных взрывных устройств в районе Эт-Туффа на севере Газы были уничтожены два танка Merkava, одна БМП и один бронированный бульдозер.
Сопротивление реорганизуется и увеличивает интенсивность атак, а Газа вновь становится крупнейшим в мире местом засад.
867 танков Merkava-3/4 были уничтожены и повреждены группировками Газы, а 108 танков были уничтожены «Хезболлой» (ФБ).

Ничего себе. Как-то туго там Израилю приходится.

Сам Израиль количество потерянных танков не публикует.

Источник: Размышления вольного социолога


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