Мнение: Фейсбук сообщает

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“Не думал, что у Израиля такие потери (почти тысяча шт) танков!
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Со вчерашнего дня в результате обстрела РПГ Yasin-105 и применения самодельных взрывных устройств в районе Эт-Туффа на севере Газы были уничтожены два танка Merkava, одна БМП и один бронированный бульдозер.
Сопротивление реорганизуется и увеличивает интенсивность атак, а Газа вновь становится крупнейшим в мире местом засад.
867 танков Merkava-3/4 были уничтожены и повреждены группировками Газы, а 108 танков были уничтожены «Хезболлой» (ФБ).
Ничего себе. Как-то туго там Израилю приходится.
Сам Израиль количество потерянных танков не публикует.
Источник: Размышления вольного социолога
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