Микропластик усиливает устойчивость бактерий к антибиотикам, выяснили исследователи

Недавние исследования показывают, что микропластик представляет собой серьёзную угрозу для экосистемы Земли и здоровья человека. Ученые из Бостонского университета выяснили, что эти крошечные пластиковые частицы не только загрязняют окружающую среду, но и способствуют распространению устойчивых к антибиотикам бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

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В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что бактерии, подвергшиеся воздействию микропластика, выработали устойчивость к жизненно важным антибиотикам. Это открытие особенно актуально для перенаселённых и недостаточно обслуживаемых регионов.

Бактерии могут развивать устойчивость к антибиотикам по различным причинам, включая чрезмерное использование лекарств, но влияние окружающей среды также играет значительную роль. В лаборатории Замана, где проводились исследования, учёные изучали реакцию бактерии E. coli на микропластик в контролируемых условиях.

По словам ведущего автора исследования Нейлы Гросс, пластиковые поверхности создают условия для прикрепления и колонизации бактерий. Этот процесс приводит к образованию биоплёнок, которые защищают бактерии от воздействия антибиотиков. Исследования показали, что биоплёнки на микропластике значительно прочнее и толще, чем на других материалах, таких как стекло.

В ходе экспериментов учёные проверяли различные комбинации антибиотиков на разных поверхностях, и устойчивость бактерий к антибиотикам на микропластике оставалась высокой. Профессор инженерного колледжа Бостонского университета Мухаммад Заман отметил, что присутствие пластика способствует развитию устойчивых организмов.

Исследователи планируют расширить свои лабораторные исследования, чтобы понять, как полученные результаты могут быть применены в реальных условиях. Они намерены сотрудничать с международными партнёрами для отслеживания устойчивых к антибиотикам бактерий и вирусов в лагерях беженцев, а также выявить механизмы, позволяющие бактериям прочно прикрепляться к микропластику.

Существует гипотеза, что пластик отталкивает воду, что облегчает прикрепление бактерий. Кроме того, со временем микропластик может впитывать влагу и антибиотики, что мешает их действию на бактерии. Ученые также отметили, что даже после удаления микропластика бактерии сохраняют способность образовывать более прочные биоплёнки.

Микропластик, образующийся в результате распада более крупных пластиковых изделий, уже проник в самые отдалённые уголки планеты, включая глубокие океанские впадины и высокие горы. Недавние исследования также показали, что микропластик может попадать в ткани человеческого мозга, что вызывает опасения относительно здоровья населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от инфекций, устойчивых к противомикробным препаратам, умирает около 4,95 миллиона человек.