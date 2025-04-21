 

Тюменские ученые выявили самые ценные генотипы льна

21.04.2025, 20:15, Разное
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«В рамках эксперимента мы выделили перспективные комбинации, сочетающие проявление высокого содержания волокна и стабильности – Ярок, Грант, а также отметили еще несколько ценных генотипов. Удалось определить комбинации с отзывчивым, стабильным и слабоотзывчивым генотипам, а также гибридные комбинации, имеющие практическую ценность для дальнейшего индивидуального отбора», – сообщил доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Константин Королев.

Кроме того, исследования показали, что средовые условия оказывают воздействие на период вегетации, высоту растений, длину соцветия, число коробочек и их растрескиваемость. А генотип-средовое взаимодействие обуславливает формирование всех показателей за исключением толщины стебля.

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naked-science.ru

Интерес ученых ко льну не случаен и связан с тем, что это важное культурное растение многостороннего использования. Потому изучают способы повышения его биологической продуктивности. При этом биологи подчеркивают, что необходим поиск генотипов, обладающих перспективным маркетинговым потенциалом и значимостью для разработки стратегии смягчения негативных последствий изменений климата.

На льне исследования в данном направлении немногочисленны.  Гибридные линии льна впервые были созданы на  биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак»  на основе использования метода диаллельных скрещиваний.  Результаты опубликованы в журнале «АПК России».


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