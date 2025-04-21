Мнение: Была ли нормальной сталинская 58-я статья

Многие полагают, что любое государство должно себя защищать, поэтому знаменитая 58-я статья, по которой при Сталине были осуждены миллионы «врагов народа» и «троцкистских шпионов», является… нормальной. В конце концов, в современной России тоже предусмотрены строгие наказания за преступления против государства, не правда ли?

Читатели — Сергей Литвиненко и Вадим Черников — прислали мне по этому поводу комментарий, который я хочу вместе с вами обсудить. Цитирую из письма:

—— Начало цитаты ——

Эпоха Сталина в СССР характеризуется многими преступными деяниями, такими как репрессии, коллективизация, раскулачивание, ГУЛАГ и т.п. За этими мрачными страницами истории незримо присутствует 58-я статья Уголовного кодекса РСФСР. Всего за контрреволюционные действия по 58-й статье было осуждено немногим меньше 4-х миллионов человек…

[Некий пользователь Рунета] оценил 58-ю статью нейтрально, как характерную для уголовного права любой страны. Лишь слегка негативно он прошелся по тезисам «ответственность за недоносительство» и «ответственность семей врагов народа», да и то в оправдательном ключе.

Посмотрим, однако, на базовый раздел этой статьи:

«58-1. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции.

В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие же действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР».

Казалось бы, ничего экстраординарного, за исключением разве что приписки про «другое государство трудящихся». Понятно, что в отсутствии таких государств на 1938-й год, пункт этот и не применялся. Казалось бы, в остальном «Контрреволюционное преступление» вполне приравнивается к современной «Попытке свержения конституционного строя».

Проблема в том, что в Уголовном кодексе РСФСР не было определения понятий «завоевания пролетарской революции». Отсутствовал параграф с примечаниями – что такое «пролетарская революция», и какие конкретно её завоевания охраняет закон.

При этом «контрреволюционная деятельность» присутствует почти в каждом разделе 58-й статьи, с первого по четырнадцатый, и следовательно, является одним из основных доказательств обвинения. А если основное доказательство обвинения опирается на неопределенные понятия, получается, что каждого гражданина РСФСР можно было привлечь практически по любому разделу 58-й статьи!

—— Конец цитаты ——

Выше была цитата из письма читателей, дальше снова мой текст. Я не юрист, поэтому заранее прошу прощения за возможные неточности и ошибки — ниже всего лишь мой обывательский взгляд на этот важный вопрос.

1. Спорить с тем, что были репрессированы как минимум 4 млн советских граждан сложно, так как это данные историка Земскова, к трудам которого с уважением относятся даже неосталинисты. Но всё же надо отметить, что упомянутые в реплике крестьяне, которые подвергались коллективизации и раскулачиванию, репрессировались обычно уже вне 58-й статьи, то есть их надо к этим 4 млн приплюсовать. Раскулачить, к примеру, крестьянина могли вовсе без уголовного обвинения, без следствия и без суда — просто по постановлению сельсовета.

2. Современное уголовное право опирается на принцип nullum crimen, nulla poena sine lege certa — «нет преступления, нет наказания без предварительно установленного закона». Это значит, что преступление должно быть определено достаточно чётко, чтобы любой здравомыслящий человек мог предвидеть последствия своих действий.

Формула из 58-й статьи — «действия, направленные на… ослабление внешней безопасности и завоеваний пролетарской революции» — позволяет признать преступным почти любое поведение.

Мало того, в Уголовном кодексе 1926 года была доктрина аналогии. Согласно статье 16 УК РСФСР, если подозреваемый делал что-то нехорошее, но конкретной статьи для этого в кодексе не было, то обвинителям надо было просто подобрать для него наиболее близкую статью (ссылка).

3. На практике органы считали «завоеваниями революции» диктатуру пролетариата, форму собственности на средства производства, коллективизацию и т. д. Отдельного толкования в официальных Постановлениях Пленума ВЦИК не дано, поэтому оборот работал как резиновая конструкция — любой вред госсобственности, любая критика государства трактовались как контрреволюция.

4. Большинство последующих подразделов статьи (58-6: «шпионаж», 58-7: «вредительство», и т.д.) автоматически «подтягивают» 58-1. Это удобно — к примеру, можно дублировать обвинение, чтобы исключить оправдание по одному из пунктов.

5. «Семейная» ответственность за чужие преступления является варварством, так как противоречит принципу личной вины. В современных законах Российской Федерации нас защищают от подобного ст. 14 УК РФ и даже ст. 49 Конституции РФ. В сталинском кодексе, однако, значилось следующее:

58-1в. В случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене, или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются — лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)].

Практика наказания ЧСИР (членов семей изменников Родины) была так широко распространена, что для них даже строили отдельные лагеря — к примеру, лагерь А.Л.Ж.И.Р.

6. В нынешнем нашем УК РФ есть статья 275 (госизмена), но там чётко прописывается, какие конкретно действия должен совершить предатель, чтобы его признали виновным, и там нет ничего про осуждение его родственников. Не осуждали родственников и «при царе» — жёны декабристов, к примеру, поехали в ссылку за мужьями добровольно.

В общем, коллеги, лично мне кажется, что сталинская 58-я статья не была для 20-го века чем-то нормальным. Скажу больше: не была она нормальной и для 19-го века. Законодательство Российский Империи относилось к правам и свободам своих граждан с куда как большим уважением.