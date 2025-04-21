Премьер Польши просит будущего канцлера ФРГ объяснить слова: «Иногда оборона требует сделать шаг вперёд»

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал объяснений от будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Комментируя рост оборонных расходов, последний допустил ряд неоднозначных высказываний, встревоживших соседние страны.

– Оборона – это не всегда о том, что надо окопаться и твёрдо стоять на своей земле. Иногда оборона требует сделать шаг вперёд, расчистить пространство, быть проактивным, – заявил, в частности, Мерц, отвечая на вопрос о том, почему в проекте оборонного бюджета 78 процентов приходится на закупку наступательных вооружений.

И хотя кандидат в канцлеры отказался развивать мысль, в Польше, Чехии, Франции уже настаивают на необходимости дополнительных комментариев. В частности, Дональд Туск заявил, что «где-то это всё слышал», и попросил Мерца «не играть с огнём».

– Мы не сомневаемся в надёжности Германии, как нашего партнёра по обороне, но всё-таки хотим уточнить, куда именно хочет шагнуть господин Мерц и за чей счёт он хочет расчистить себе пространство, – сказал он. – Я бы даже сказал, что мы настоятельно просим раскрыть эту тему, а если не получим удовлетворительных комментариев в ближайшие дни, то я думаю, вопрос создания оборонных альянсов уже внутри Европы станет ещё актуальнее.

Впрочем, не все страны Европы отнеслись к словам Мерца настороженно – так, заместитель председателя Австрийской партии свободы, комментируя высказывание Туска в соцсети X, написал: «Скоро, господа, скоро. Скоро вы всё узнаете», а затем удалил публикацию.

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