 

Путин разрешил заочно судить, сажать и лишать имущества за “преступления против России”

21.04.2025, 19:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал несколько законов, направленных на ужесточение наказаний и усиление судебного преследования за “действия против России: в частности, речь идет за работу или оказание услуг “международным организациям, в которых РФ не участвует”, а также о существенном расширении списка преступлений, судебное разбирательство по которым разрешено проводить заочно, без участия подсудимого.

Как пишет “Настоящее время”, за оказания по найму или за плату содействия международным организациям, в которые не включена Россия, вводится наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а за призывы к санкциям против РФ – до пяти лет, и в обоих случаях предусмотрена конфискация имущества. Лица, “оказывающие содействие” международным организациям, будут признаваться “иностранными агентами” – речь идет, среди прочего, о Международном уголовном суде.

Если до сих пор “заочные” судебные разбирательства предполагались лишь в отношении тяжких и особо тяжких преступлений, поправки, подписанные Путиным, расширяют этот список. Новая норма распространяется на такие статьи, как публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, военные “фейки”, “дискредитация” российской армии, реабилитация нацизма и другие.

Новые поправки преследуют россиян, которые не поддерживают войну в Украине (многие из этих людей живут за границей, в том числе в Израиле).

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит дополнения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ, новые нормы вступают в силу со дня опубликования закона.


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