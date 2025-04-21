 

Мнение: Европа, которую мы потеряли, нашлась

21.04.2025, 19:05, Разное
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Я ждал этой новости с 2020 года. Сначала туристов подкосил ковид, потом — Спецоперация. Но вот теперь отели Петербурга снова забиты под завязку, так что иностранцам уже даже не хватает мест, особенно в отелях средней и высокой ценовых категорий (ссылка).

В прошлом году в наш город приехало 11,6 млн туристов — на миллион больше, чем в доковидный 2019. Полагаю, это рекорд, так как в советское время туристов было раз в 10 меньше, а до революции по-настоящему массовым туризм ещё не стал.

Особенно меня радуют причины, по которым к нам едут из-за рубежа. Цитирую из той же статьи:

Открытие фонтанов в Петергофе и начало навигации в Петербурге пользуется особой популярностью у туристов из стран Азии и Ближнего Востока…

У арабских туристов популярностью пользуются также шопинг и посещение развлекательных и природных парков…

Из этих строчек я делаю вывод, что Россия стала страной для статусного туризма.

К нам едут не за дешёвой водкой, как в Эстонию, не за греховными удовольствиями, как в Таиланд, не за тёплым морем по скидке, как в Турцию, не за памятниками древности, как в Египет, и не ради экзотики дикой природы, как в Африку.

К нам едут за красивыми европейскими традициями, такими как открытие фонтанов в великолепном дворцовом комплексе или за бюргерскими удовольствиями от сытой благоустроенной жизни: большими магазинами, парками развлечений.

Проще говоря, «Европа, которую мы потеряли», теперь нашлась. В 2025 году настоящая Европа — это Петербург и некоторые другие русские города, такие как Москва, например.

Рост турпотока также должен порадовать владельцев отелей и тех, кто сдаёт квартиры посуточно. Несмотря на это, я не собираюсь ни открывать отель, ни вообще заходить в бизнес по приёму гостей.

Причины я изложил на днях в Школе Капитализма. В той статье я писал об акциях Мосбиржи, но суть та же самая — подъём отрасли не ведёт автоматически к увеличению дохода каждого её участника. Цитирую из середины статьи (ссылка):

…Сегодняшний пост, собственно, вообще не про конкретную бумагу. Он про вопрос, который я рекомендую регулярно себе задавать: «каким конкретно путём событие N принесёт деньги лично мне?». Возвращаясь к примеру с менеджером банка: господину Пупкину желательно помнить, что если банк увеличит чистую прибыль впятеро, зарплату ему в пять раз не повысят. Путать личную шерсть с государственной — большая ошибка…

Источник: Место для дискуссий


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