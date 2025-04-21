Африканский разлом грозит очередным массовым вымиранием, заявляет эксперт

Геолог Станислав Завацки в интервью изданию Life.ru пояснил о тектоническом процессе, который ведет к образованию нового моря на Африканском континенте. Этот процесс связан с Восточно-Африканским разломом, который начал формироваться задолго до появления человека на Земле. Именно в этой рифтовой долине были найдены останки знаменитого австралопитека по имени Люси.

Фото из открытых источников

Завацки отметил, что разлом постепенно увеличивается, и его активность наблюдается даже в течение человеческой жизни. В результате этого процесса образуются овраги, и хотя расширение не происходит стремительно, в течение следующих 5-10 миллионов лет может возникнуть пролив, напоминающий Ла-Манш, и, возможно, новое море.

Геолог пояснил, что на тектоническую плиту Африки снизу воздействует мощный восходящий поток магмы. Эта масса, поднимаясь от ядра планеты, создает гигантскую трещину длиной почти 5000 километров, проходящую через девять стран — от Эфиопии до Мозамбика.

В северной части разлома находится Афарская котловина, где происходит расхождение плит. Эта область постепенно проседает, и в неё проникают воды Красного моря и Аденского залива, что может привести к образованию нового водоёма.

Кроме того, вдоль разлома расположены крупные пресноводные озёра, такие как Танганьика, которые возникли в результате тектонических процессов. Завацки предполагает, что со временем эти озёра могут соединиться, создавая уникальные водные системы с различным уровнем солёности.

Геолог также подчеркнул важность заполнения разлома водой для сохранения экосистемы. Он предупредил о возможных негативных последствиях, если процесс будет происходить без участия воды. В качестве примера он привёл магматический «потоп» в Сибири, который 250 миллионов лет назад привёл к массовому вымиранию видов на планете.

По словам Завацкого, если разлом будет продолжать расширяться без поступления воды, это может вызвать серьёзные экологические проблемы. Он отметил, что засушливость атмосферы в этом регионе также может повлиять на образование новых водоёмов, и всё это происходит в медленном темпе.