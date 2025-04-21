Мнение «аналитика»: О холиваре… За что могут искалечить и даже убить в XXI веке?

Никто не любит вспоминать, с чего всё начиналось. Потому что «хотели, как лучше». А получилась всё та же Леся Украинка — «из намерений хороших сбита ада мостовая; потрудилась вся Украйна, грешный путь сей устилая…».

И теперь каждый день тысячи людей гибнут или становятся инвалидами только потому, что… когда-то давно, больше 10 лет назад одна часть большой и небедной страны вообразила, будто нет ничего важнее, чем заставить другую часть говорить на странном диалекте вместо привычного языка.

Почему — «диалекте»?

Потому что до сих пор продолжаются холивары о том, как «правильно» сказать якобы «по-украински».



(via @istrkalkglk)

Украинские соцсети сотрясает очередной лингвистический конфликт. Десятки тредов на мове и полотнища переругиваний посвящены тому, что слово «Пасха» — это русизм, и что в украинском его быть не должно, поскольку на Западенщине этот праздник принято называть «Великдень». Но вместе с тем другие жители Западенщины, буквально из соседних городов, утверждают, что впервые слышат про «Великдень», ибо у них всегда была только Пасха. Но если даже в пределах плюс-минус одной местности для главного праздника христианского мира, отмечаемого почти 2000 лет, нет общепринятой языковой нормы, то это и впрямь не язык, а местечковый диалект языка. Для каждого региона свой.

В общем, и чёрт бы с тем, кто как называет Пасху. Но беда в том, что особо активные западенцы стали в многонациональной стране поспешно реализовывать мононациональный проект, навязывая свой диалект всем остальным. По соображениям, что якобы «язык создаёт нацию и государство», а не нация формирует и язык, и государство. А когда носители русского языка захотели отстоять своё право не переходить на суржик, к ним направились «языковые активисты» и в их адрес прозвучало знаменитое «вешать их будем потом».

С этого начался языковой конфликт. Далее он быстро перерос в политический, затем в вооружённый. И — пошло-поехало: протесты, народные бунты, АТО, «Северный ветер», Минские соглашения…

Каждый новый этап этого кризиса был продолжением того, что творилось на предыдущем.

А теперь, повторюсь, весь ужас в том, что украинцы гибнут десятками и сотнями тысяч за то, чтобы заставить своих русскоязычных сограждан, «отколовшихся» и «оставшихся» говорить на диалекте настолько не сформированном и сыром, что половина страны не знает, как же правильно главный христианский праздник называть.

Можно ли прекратить «религиозную войну»?

Или — только «до победы»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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