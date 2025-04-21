 

Мнение «аналитика»: О холиваре… За что могут искалечить и даже убить в XXI веке?

21.04.2025, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Никто не любит вспоминать, с чего всё начиналось. Потому что «хотели, как лучше». А получилась всё та же Леся Украинка — «из намерений хороших сбита ада мостовая; потрудилась вся Украйна, грешный путь сей устилая…».

И теперь каждый день тысячи людей гибнут или становятся инвалидами только потому, что… когда-то давно, больше 10 лет назад одна часть большой и небедной страны вообразила, будто нет ничего важнее, чем заставить другую часть говорить на странном диалекте вместо привычного языка.

Почему — «диалекте»?

Потому что до сих пор продолжаются холивары о том, как «правильно» сказать якобы «по-украински».


(via @istrkalkglk)

Украинские соцсети сотрясает очередной лингвистический конфликт. Десятки тредов на мове и полотнища переругиваний посвящены тому, что слово «Пасха» — это русизм, и что в украинском его быть не должно, поскольку на Западенщине этот праздник принято называть «Великдень». Но вместе с тем другие жители Западенщины, буквально из соседних городов, утверждают, что впервые слышат про «Великдень», ибо у них всегда была только Пасха. Но если даже в пределах плюс-минус одной местности для главного праздника христианского мира, отмечаемого почти 2000 лет, нет общепринятой языковой нормы, то это и впрямь не язык, а местечковый диалект языка. Для каждого региона свой.

В общем, и чёрт бы с тем, кто как называет Пасху. Но беда в том, что особо активные западенцы стали в многонациональной стране поспешно реализовывать мононациональный проект, навязывая свой диалект всем остальным. По соображениям, что якобы «язык создаёт нацию и государство», а не нация формирует и язык, и государство. А когда носители русского языка захотели отстоять своё право не переходить на суржик, к ним направились «языковые активисты» и в их адрес прозвучало знаменитое «вешать их будем потом».

С этого начался языковой конфликт. Далее он быстро перерос в политический, затем в вооружённый. И — пошло-поехало: протесты, народные бунты, АТО, «Северный ветер», Минские соглашения…

Каждый новый этап этого кризиса был продолжением того, что творилось на предыдущем.

А теперь, повторюсь, весь ужас в том, что украинцы гибнут десятками и сотнями тысяч за то, чтобы заставить своих русскоязычных сограждан, «отколовшихся» и «оставшихся» говорить на диалекте настолько не сформированном и сыром, что половина страны не знает, как же правильно главный христианский праздник называть.

Можно ли прекратить «религиозную войну»?

Или — только «до победы»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Взрывы звёзд могли стать причиной массовых вымираний на Земле

22.04 / Нейробиологи узнали, как мозг запоминает несколько вещей одновременно

22.04 / Пантанал: загадочное болото, полное тайн и мифов

22.04 / От порядка к беспорядку, или Что такое энтропия?

22.04 / Украшения возрастом 2000 лет изготовили с помощью сложных алмазных свёрл

22.04 / Можно прожить дольше 100 лет: Ученые исследовали самую старую женщину в мире

22.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Боеприпасы для войны на Украине (и не из Северной Кореи)

22.04 / NASA опубликовало новое захватывающее видео Красной планеты

22.04 / Марс скрывает огромный подземный океан, пришли к выводу исследователи

22.04 / Предки современных людей воссоединились с загадочной популяцией 300 000 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика