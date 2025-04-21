В Шереметьево открылся первый зал для инструктирования россиян о надлежащем поведении за границей и поджидающих опасностях

В международном аэропорту «Шереметьево» открылся экспериментальный зал-лекторий, в котором россиянам будут объяснять, какие опасности поджидают их в странах коллективного Запада.

Пока что прослушивание лекции осуществляется добровольно, но в дальнейшем планируется выдавать посадочные талоны только после прохождения инструктажа. Лекторий открыли по инициативе депутата Нины Останиной, которая недавно возмутилась тем, что россияне «летают кто куда захочет».

– Люди нас выбрали, чтобы мы их защитили от угроз, а мы не защитили в этом вопросе, получается, – говорит она. – За границей наших соотечественников ждут всё те же опасности, что и всегда: разврат, провокации, вовлечение в занятие гомосексуализмом, проституцией, фашизмом, изменой Родине… Это никуда не делось.

Останина добавила, что не менее важный вопрос – то, как россияне представляют свою страну. По её словам, нельзя пускать за рубеж «кого попало», поскольку так можно опозориться перед иностранцами.

Пока что обязательные инструктажи предусмотрены только для соотечественников, летящих в Турцию и Таиланд. Им рассказывают, что в Турции надо избегать разговоров о местной политике и пользоваться только такси со счётчиком, а в Таиланде следует остерегаться укусов песчаных клопов, всегда пересчитывать сдачу, не пить воду из-под крана, а при встрече с писателем Пелевиным молча перейти на другую сторону улицы.

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