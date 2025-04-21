 

Создание роя Дайсона сделало бы Землю непригодной для жизни

21.04.2025, 17:30, Разное
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С развитием цивилизаций растут и их энергетические потребности. Одним из наиболее амбициозных решений этой проблемы является концепция роя Дайсона — гипотетической мегаструктуры, состоящей из множества спутников, которые могли бы собирать солнечную энергию, вращаясь вокруг звезды. В новой статье, опубликованной в журнале Science Direct, исследуется влияние таких структур на климат Земли, сообщает Universe Today.

Фото из открытых источников

Рой Дайсона, предложенный физиком Фрименом Дайсоном в 1960 году, представляет собой менее сложную альтернативу твёрдой оболочке сферы Дайсона. Это позволяет постепенно наращивать конструкцию по мере увеличения потребностей в энергии. Исследования показывают, что если бы полноценный рой Дайсона был построен за пределами орбиты Земли, это могло бы привести к повышению температуры на нашей планете на 140 К, что сделало бы её непригодной для жизни.

Автор статьи Ян Мариус Питерс из Института возобновляемых источников энергии Гельмгольца в Эрлангене-Нюрнберге исследует, как такие мегаструктуры могут повлиять на условия жизни на Земле. В своей работе он рассматривает, возможно ли создать рой Дайсона из доступных в Солнечной системе материалов, сохранив при этом пригодность Земли для жизни.

По его мнению, маленькие сферы, расположенные ближе к Земле, оказались бы неэффективными: они либо перегревались бы, что снижало бы их эффективность, либо значительно уменьшали бы количество солнечной энергии, достигающей нашей планеты. Большие сферы могли бы эффективно преобразовывать солнечную энергию, но их влияние на климат Земли было бы критическим.

В качестве компромиссного решения Питерс предлагает создать «небольшую» структуру на расстоянии 2,13 астрономических единиц от Солнца. Эта конструкция могла бы обеспечить 4% солнечной энергии, что соответствует 15,6 йоттаватт, при этом температура Земли увеличилась бы менее чем на 3 К — что сопоставимо с текущими тенденциями глобального потепления. Однако для реализации этого проекта потребуется значительное количество ресурсов — около 1,3×10²³ кг кремния.


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