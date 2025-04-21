Новое исследование: На Земле может быть гораздо больше людей, чем официальные 8,2 миллиарда

По последним данным, численность населения Земли составляет приблизительно 8,2 миллиарда человек. Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Аалто в Финляндии, предполагает, что это число может быть значительно занижено. Исследователи полагают, что многие наборы данных, используемые для оценки населения, недооценивают количество людей, проживающих в сельских районах. Исследование опубликовано в Nature Communications.

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В ходе анализа пяти ведущих наборов данных о мировом населении — WorldPop, GWP, GRUMP, LandScan и GHS-POP — команда пришла к выводу, что в них может отсутствовать от 53 до 84 процентов сельского населения. Например, в самых надежных данных за 2010 год численность сельского населения была занижена на 32 процента, а в некоторых случаях — до 77 процентов. Исследователи также указывают на возможность аналогичных ошибок в более поздних оценках за 2015 и 2020 годы.

На сегодняшний день считается, что 43 процента населения живут в сельской местности, что ставит под сомнение актуальность существующих оценок.

«Наше исследование впервые предоставляет доказательства того, что значительная часть сельского населения может отсутствовать в глобальных базах данных о населении», — отметил первый автор исследования Джозиас Ланг-Риттер.

Исследователи сравнили данные о переселении, собранные в рамках более чем 300 проектов по строительству плотин в 35 странах. Эти данные, по словам Ланг-Риттера, предоставляют более полную картину, так как учитывают переселение людей, затопленных в результате строительства. В отличие от глобальных данных, эти отчеты не искажены административными границами.

Тем не менее, не все эксперты согласны с полученными результатами. Стюарт Гител-Бастен из Гонконгского университета науки и технологий выразил сомнение, что выводы исследования можно экстраполировать на весь мир, указывая на то, что данные в основном касались Китая и других стран Азии.

Исследование поднимает важные вопросы о сборе данных о численности населения, особенно в развивающихся странах и регионах, пострадавших от кризисов. Например, методы, основанные на спутниковых снимках, могут не учитывать районы без электричества, что также влияет на точность данных.

Устранение этих пробелов в данных имеет важное значение для более эффективного распределения ресурсов и улучшения планирования инфраструктуры.

«Многие страны зависят от глобальных карт населения при принятии решений о необходимости строительства дорог или больниц», — добавил Ланг-Риттер.