 

«Талибан» завалил российские суды исками о защите чести и достоинства за клевету в СМИ прошлых лет

21.04.2025, 15:33, Разное
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Движение «Талибан», чей террористический статус недавно был временно приостановлен Верховным судом РФ, подало в российские суды 2 тысячи исков к различным СМИ.

Истцы требуют опровержения информации, порочащей их деловую репутацию и опубликованной в период с 1980 по 2025 годы. Особое внимание уделяется статьям, в которых «Талибан» изображался как «радикальная группировка» и «нарушитель прав человека».

Представитель организации заявил, что иски поданы «в целях восстановления исторической справедливости и очищения доброго имени». В качестве доказательств своей миролюбивой позиции и приверженности принципам цивилизованного диалога и конструктивного сотрудничества, истцы предоставили судам стихи собственного сочинения и не менее 2 тонн плова. Планировалось также организовать выступления оркестра «Талибана», но в последний момент в Кабуле вспомнили, что музыка – это тяжкий грех, после чего музыканты были вынуждены с боями бежать в Пакистан.

– Для рассмотрения исков талибов пришлось в срочном порядке переквалифицировать всех специалистов по бракоразводным процессам и делам о парковке в экспертов по международному праву и истории Афганистана, – пишет газета «Судебный вестник».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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