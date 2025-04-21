Динамик с костной проводимостью убаюкает вас, не мешая окружающим

Стартап Jabees представил акустическую систему PEACE Pillow. Это динамик, который не создает слышимых звуковых сигналов, которые бы мешали окружающим — вместо этого он передает звуки через вибрацию, которая легко проходит через материал подушки и поступает в кости пользователя. Тем самым позволяя ему воспринимать музыку и прочие звуки без необходимости надевать наушники.

PEACE Pillow помогает уснуть, доставляя звук к ушам конкретного человека без воздействия на других. И, главное — без необходимости держать в руках сам гаджет. Устройство просто кладется под подушку, на которой будет спать его слушатель.

Динамик может подключаться к смартфону через Bluetooth, также в нем есть SD-карта для загрузки файлов. Весит он всего 45 грамм, имеет толщину 13,7 мм и время работы на одной зарядке до 10 часов. Стоимость базовой версии составляет $39,99.Источник — Jabees