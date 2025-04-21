 

Загадочные следы неизвестной формы жизни обнаружили в пустыне Намиб

21.04.2025, 15:20, Разное
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Рядом с пустынями Южной Африки и Аравийского полуострова обнаружили странные крошечные структуры, которые удивили ученых. Эти миниатюрные туннели (микроноры) оказались не продуктом обычного геологического процесса, а следами деятельности неизвестной формы жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Geomicrobiology.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Микроноры представляют собой трубчатые каналы диаметром всего около полумиллиметра и длиной до трех сантиметров, которые встречаются в мраморных и известняковых породах пустынных регионов. Впервые они были найдены около 15 лет назад немецким ученым, профессором Сиесом Пашье из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце, во время экспедиции в Намибию. Позже подобные структуры были замечены в мраморах Саудовской Аравии и известняках Омана.

Пашье вместе с командой исследователей выявил в микронорах присутствие биологического материала, что подтверждает гипотезу о том, что эти туннели могли быть созданы микроорганизмами, называемых эндолитами — обитателями глубинных слоев горных пород. Эндолиты не редкость в суровых условиях пустынь, где другие источники энергии и питательных веществ практически отсутствуют. Например, в антарктической Земле Виктории существуют эндолитические сине-зеленые водоросли, обитающие внутри камней, а аналогичные организмы находят в известняках жарких пустынь Израиля и Калифорнии.

В микробах, оставивших после себя микроноры, исследователи нашли остатки карбоната кальция — основного компонента мрамора. Предполагается, что загадочные существа использовали этот минерал в качестве источника питания, оставляя после себя характерные отверстия. Однако идентифицировать конкретный вид микроорганизмов пока не удается: из-за древности образцов, возраст которых оценивается в миллионы лет, не сохранилось ни ДНК, ни белков.

«Пока нам неизвестно, существует ли эта форма жизни сейчас или она давно исчезла», — отметил профессор Пашье.

Самое интригующее в этой находке заключается в том, что никто точно не знает, кто именно оставил эти следы. Возможно, речь идет о новой, доселе неизвестной науке форме жизни.

Исследователи предполагают, что микроноры возникли в период, когда климат был более влажным, нежели сегодня. Сейчас же эти структуры находятся в засушливых районах, где жизнь кажется невозможной.

Кроме своей научной ценности, открытие микронор может оказать влияние на понимание глобального углеродного цикла. Эти микроорганизмы могли сыграть важную роль в процессе разрушения карбонатных минералов, что, в свою очередь, влияет на баланс углекислого газа в атмосфере и земных экосистемах.

«То, что мы нашли, может существенно изменить наше представление о роли древних форм жизни в углеродном цикле планеты», — подчеркнул Пашье.

Понимание природы этих структур поможет глубже изучить процессы, происходящие в глубинах земной коры, и оценить их вклад в экологическое равновесие.


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