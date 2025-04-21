Мнение «аналитика»: О символичной утрате… Грядут перемены?

Очень символично, сразу после «объединительной» Пасхи, когда верующие почти всех христианских конфессий отмечают Светлое Христово Воскресение, покинул этот мир первосвященник Римский, папа Франциск. И хотя сам этот факт нельзя назвать ни экстраординарным, ни даже неожиданным — человек по имени Хорхе Марио Бергольо долго и трудно боролся с тяжёлой болезнью, — он вполне укладывается в неумолимую логику дня.

Практически трюизмом можно назвать то соображение, что в значительной части мира, уставшего от господства леволиберальной повестки с её дошедшей до предела «толерантностью», перерастающей уже даже и в нетерпимость к традиции, созрел запрос на возврат к истинным ценностям. К фундаменту, к базе. К тому, что существуют только два пола, а не 152 «гендера». Что расовые или гендерные квоты, дающие явные и скрытые преимущества «меньшинствам» в ущерб здоровой и честной конкуренции — это не новая норма, а старый, недобрый тоталитаризм. Что «отмена» людей за «несовпадающие с повесткой» высказывания — это фашизм, а не прогресс. И т.п.

Мог ли в таком пришедшем в движение мире оставаться на своём посту тот, кто одобрил доктрину, позволяющую католическим священникам благословлять людей, состоящих в однополом союзе? Вопрос почти риторический.

Ну а нам Папа Франциск запомнится в первую очередь голосом в защиту мира для Украины и России — не столько «справедливого», сколько быстрого. Ибо высшая справедливость всё же в том, чтобы как можно скорее перестали гибнуть в ненужном конфликте обычные люди.

И что ещё сказать ушедшему, кроме традиционного R.I.P.?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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