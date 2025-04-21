Мнение: Помогите подобрать очки

Мужчину на фото зовут Ян Мискович, он рекордсмен — носит очки на минус 108 диоптрий. Ян с детства страдал от миопии высокой степени, амблиопии, астигматизма, страбизма и кератоконуса, однако офтальмологи помогли и ему. Острота зрения — 0,1 на оба глаза, чего вполне достаточно не только для обычной жизни, но и для работы фотографом. Угол обзора, правда, всего лишь 30 градусов, то есть втрое уже, чем у здоровых людей, так что я не уверен, что ему удалось получить водительские права.

У меня схожая проблема — я испортил себе глаза, с детства проводя за книгами и компьютером по 12 часов в день. Сейчас мне 46 лет, и вот настал момент, когда в очках я вижу немного лучше, чем без них.

Моя проблема вот в чём. У меня разные глаза — левый глаз видит экран монитора на несколько сантиметров ближе, чем правый. Из этого я делаю вывод, что и очки мне тоже нужны с немного разными линзами, чтобы мозгу не приходилось напрягаться, подстраивая изображение из двух источников. Офтальмолог, однако же, утверждает, что его приборы заметной разницы между двумя глазами не показывают. Как я понимаю, логика такая — если пациент может разобрать пробный текст хоть как-то (а пациент может), то всё в порядке. Заключение врача, если любопытно, вот (ссылка).

Я купил тестовые очки за 1000 рублей, и в них теперь действительно немного комфортнее, но есть нюанс. Левый глаз лучше видит без очков, правый глаз лучше видит с надетыми очками. Разница слишком уж заметна, чтобы её игнорировать.

В связи с этим у меня три вопроса.

1. Есть ли где-нибудь в Петербурге место, где могут подобрать очки точно? Не так, чтобы я просто видел текст на мониторе (я его и без очков вижу), а так, чтобы каждый глаз видел максимально чётко и комфортно, причём на одинаковом расстоянии от меня?

2. Стоит ли брать очки «с запасом», чтобы они показывали несколько крупнее, чем мне реально нужно?

3. Какие очки, вообще, стоит выбирать? Есть ведь наверняка куча хитростей: от выбора хороших стёкол до подбора форм-фактора оправы.