Превращение старинной церкви в бассейн позволит посетителям искупаться в святой воде

Студия MVRDV из Нидерландов совместно с Zecc Architecten реализует амбициозный архитектурный проект под названием «Святая вода». В рамках этого необычного эксперимента столетнюю церковь Святого Франциска Ассизского в Херлене превратят в бассейн. Но не простой, а с функцией регулируемого пола, что в прямом смысле позволит посетителям заведения «ходить по воде».

Церковь не используется по назначению с 2023 года — и уже никогда не будет. При этом она является архитектурным памятником, плюс это добротное строение, сносить которое совершенно нецелесообразно. Местное же сообщество нуждается в общественном помещении для проведения различных мероприятий. Все это и стало стимулом для превращения церкви в необычный бассейн.

Большая часть интерьера останется неизменной. Деревянные стены и потолок защитят от влаги стеклянными экранами, кафедра станет вышкой спасателя, а скамьи переделают в стулья и барные стойки. Подвижный пол позволит регулировать глубину бассейна, что создает возможность и плавать, и ходить по тонкому слою воды. Пол дополнительно покроют мозаикой, дизайн которой сочетается с церковными витражами.

К работе над проектом привлечены множество дизайнеров и студий, в числе которых IMd Raadgevende Ingenieurs, Nelissen Ingenieursbureau и SkaaL. Его окончание намечено на 2027 год. В случае успеха подобные адаптивные проекты получат распространение по всей Европе.

Источник — MVRDV